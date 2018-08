Condividi | Red 19:16 Domani mattina, semaforo verde per la gara juniores di surf in programma alla Marinedda, all´Isola Rossa, nel territorio comunale di Trinità d´Agultu Nesos king of grommets al via



TRINITA' D'AGULTU - Semaforo verde per il “Nesos king of grommets”, la gara di surf juniores nata nel 2012 ed appuntamento fisso nella spiaggia della Marinedda, nel territorio comunale di Trinità d’Agultu. Il maestrale toccherà le coste della Sardegna già nelle prossime ore: il contest si svolgerà domani, sabato 1 settembre. Dopo lo spettacolo del Marinedda Bay Open, tenutosi sabato scorso, ecco in arrivo il secondo appuntamento della spiaggia della Marinedda. Il semaforo del Nesos king of grommets è verde. Il contest, organizzato dall’associazione MarineddaBay è dedicato alle categorie junior Under18, U16, U14 ed U12.



La competizione, patrocinata dalla Federazione italiana surf da onda e dal Comune di Trinità d’Agultu, si terrà nella splendida baia gallurese e sarà completamente promozionale. Tuttavia, anche se non si tratta di una tappa del Campionato italiano, al contest della Marinedda saranno presenti i giudici federali, che garantiranno lo standard di ogni competizione italiana per permettere anche ai surfisti di crescere ed eventualmente considerare l’appuntamento come uno speciale allenamento in vista delle gare ufficiali. A margine del Nesos king of grommets, tornerà anche il “Crowded Marinedda”, un momento goliardico che vedrà la presenza di tutti i surfisti della spiaggia pronti a far divertire i presenti cavalcando le onde con delle originali maschere di carnevale. Immancabile sarà la musica e la premiazione in spiaggia: i premi della gara saranno offerti dal Nesos surf shop e dall’associazione Marinedda Bay.



Per poter partecipare al Nesos king of grommets, si può inviare una e-mail all'indirizzo web info@marineddabay.com indicando nome, cognome, data di nascita, provenienza e surf club di appartenenza. Il costo di iscrizione è di 20euro ed è necessario essere tesserati con un surf club affiliato alla Fisw; sarà comunque possibile iscriversi al Surf club MarineddaBay. Le iscrizioni dovranno essere formalizzate domani, sul campo gara, dalle 8 alle 9.