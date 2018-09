Condividi | Red 8:29 Tutto pronto a Siligo per la 16esima edizione del Premio Maria Carta, in programma domani sera, nella piazza intitolata all´artista. Il riconoscimento verrà assegnato ad Anna Cinzia Villani, Kepa Junkera, Mariano Melis, Neria De Giovanni, Clara Farina, Vito Senes, Federazione dei circoli sardi in Svizzera A Siligo, il Premio Maria Carta



SILIGO - Tutto pronto a Siligo per la 16esima edizione del Premio Maria Carta, in programma domani, sabato 1 settembre, alle 19, nella piazza intitolata all'artista. Il riconoscimento verrà assegnato ad Anna Cinzia Villani, Kepa Junkera, Mariano Melis, Neria De Giovanni



Ospiti della serata, Fantafolk (Andrea Pisu e Vanni Masala), Clarsech ensemble, Coro polifonico turritano e Taifa. Assisterà al premio il Consiglio direttivo nazionale della Federazione delle associazioni dei sardi in Italia che, accogliendo l'invito del presidente della fondazione Leonardo Marras, si riunirà domani mattina ad Alghero, nell'azienda agrituristica “Sa Mandra”, per discutere una serie di questioni legate al mondo dell'emigrazione.



La cerimonia di consegna dei riconoscimenti sarà preceduta, alle 17.30, nella chiesa di Santa Vittoria, dalla celebrazione della Santa messa, alla presenza del vescovo di Sassari Gianfranco Saba, di padre Salvatore Morittu e di don Giuseppe Marras, parroco di Siligo. La funzione sarà accompagnata dal coro polifonico turritano e dalle musiche di Vanni Masala ed Andrea Pisu.



Nella foto: Maria Carta Commenti SILIGO - Tutto pronto a Siligo per la 16esima edizione del Premio Maria Carta, in programma domani, sabato 1 settembre, alle 19, nella piazza intitolata all'artista. Il riconoscimento verrà assegnato ad Anna Cinzia Villani, Kepa Junkera, Mariano Melis, Neria De Giovanni [LEGGI] , Clara Farina, Vito Senes, Federazione dei circoli sardi in Svizzera.Ospiti della serata, Fantafolk (Andrea Pisu e Vanni Masala), Clarsech ensemble, Coro polifonico turritano e Taifa. Assisterà al premio il Consiglio direttivo nazionale della Federazione delle associazioni dei sardi in Italia che, accogliendo l'invito del presidente della fondazione Leonardo Marras, si riunirà domani mattina ad Alghero, nell'azienda agrituristica “Sa Mandra”, per discutere una serie di questioni legate al mondo dell'emigrazione.La cerimonia di consegna dei riconoscimenti sarà preceduta, alle 17.30, nella chiesa di Santa Vittoria, dalla celebrazione della Santa messa, alla presenza del vescovo di Sassari Gianfranco Saba, di padre Salvatore Morittu e di don Giuseppe Marras, parroco di Siligo. La funzione sarà accompagnata dal coro polifonico turritano e dalle musiche di Vanni Masala ed Andrea Pisu.Nella foto: Maria Carta