"Dissacrantemente Lucide… lucidissime!", con Tiziana Troja, Michela Sale Musio ed il gruppo Kor. Appuntamento questa sera, nel sagrato della chiesa di San Gemiliano. Lo spettacolo propone una galleria di personaggi protagonisti degli spettacoli di maggior successo della compagnia, tra cui Tanya & Mara Spettacolo: LucidoSottile a Sestu



SESTU - Approda a Sestu la comicità delle Lucide. Appuntamento oggi (sabato), a partire dalle 21.30, nel sagrato della chiesa di San Gemiliano, con lo spettacolo “Dissacrantemente Lucide… lucidissime!”, in cui le attrici Tiziana Troja e Michela Sale Musio si raccontano e, attraverso i loro personaggi, raccontano la loro compagnia Lucidosottile. Non mancheranno in scena Tanya & Mara. Ironiche, dissacranti, popolari, esageratamente appariscenti ed allo stesso tempo supertecnologiche, Tanya & Mara sono diventate un vero fenomeno del web, l’icona di una cagliaritanità che fa i conti con le sfide della modernità e che soprattutto si declina tutta al femminile. Lo spettacolo, inserito nell’ambito delle celebrazioni della festa di San Gemiliano, sarà aperto dalla musica dell’ensemble vocale Kor, composto da cinque eclettici cantanti (i baritoni Manuel Cossu ed Alessandro Porcu, i soprani Barbara Crispino ed Alice Madeddu, e la contralto Caterina D'Angelo), che svolgono un'intensa attività sia in Italia, sia all'estero: di recente, il gruppo ha tenuto una serie di concerti in Slovenia, Inghilterra, Spagna ed Austria.



Accompagnando il pubblico in un excursus creativo assolutamente originale, in “Dissacrantemente Lucide… lucidissime!” Troja e Sale Musio portano in scena se stesse, confessando segreti, verità, passioni ed idiosincrasie, in un viaggio musicale e narrativo che rivela la straordinaria storia della compagnia Lucidosottile. Attraversando le gioie, le angosce e le soddisfazioni vissute in questi anni di spettacoli, le due interpreti coinvolgono il pubblico per 90' di risate. “Dissacrantemente Lucide… lucidissime!” è così, la straordinaria storia di due “animali da palcoscenico”, in uno spettacolo in cui nulla viene lasciato al caso, con una sapienza scenica ritmata da una comicità smisurata in un tourbillon di gag irriverenti.



Nato nel 2015, l’ensemble vocale Kor è composto da cinque cantanti che si confrontano con diversi generi (opera, musical, swing, folk e celebri melodie italiane), con uno stile ed un suono originali e riconoscibili nel panorama della musica vocale “a cappella”. Il bagaglio musicale del gruppo è valorizzato da importanti esperienze solistiche, in ambito nazionale ed internazionale, maturato da ognuno dei cinque cantanti. Il gruppo ha partecipato a festival corali internazionali e importanti kermesse musicali, collaborando con artisti di spicco (tra i quali Mario Brunello, Michele Josia ed Erik Bosio), ottenendo importanti riconoscimenti sia da parte del pubblico, sia della critica. Il quintetto è stato recentemente premiato in alcuni dei più importanti concorsi internazionali di musica vocale, quali il Tampereen Savel-Contest for vocal ensemble a Tampere (terzo premio, acoustic category) ed il Gallus-Maribor international choral competition a Maribor (Premio speciale per il Migliore gruppo vocale). A febbraio, il gruppo ha pubblicato il suo primo Ep.



