Manoscritto Satta Branca all´Archivio storico

SASSARI - Un'opera di grande valore che va a implementare il patrimonio dell'Archivio storico comunale di Sassari. È il dono che gli eredi Satta Branca hanno fatto all'Amministrazione sassarese.



Si tratta del manoscritto della tesi di laurea di Pietro Satta Branca sugli statuti sassaresi. Ieri (venerdì), l'assessore comunale alle Politiche culturali Manuela Palitta ed il responsabile scientifico del progetto “Statuti sassaresi” Paolo Cau hanno ringraziato la famiglia, rappresentata da Guido Clemente, con una copia degli Statuti sassaresi: due volumi che raccolgono la riproduzione fotografica del corpus scrittorio dei codici medioevali e che rappresentano l'eredità documentale della collettività.



In occasione della cerimonia per la consegna del Candeliere d'oro, l'Amministrazione comunale aveva omaggiato Editta Costa, erede di Enrico, con una targa in segno di ringraziamento per il dono all'Archivio storico comunale di un altro importantissimo manoscritto. In quel caso, era il primo libro di Enrico Costa "Storia di un gatto".