Condividi | Red 13:48 È il frutto delle operazioni condotte, nei giorni scorsi, dal personale della Stazione di Tortolì del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale. Entrambi i fatti, nel territorio comunale di Tortolì, coinvolgono residenti ogliastrini Abusi costieri: due sequestri in Ogliastra



TORTOLI' - Due sequestri preventivi in Ogliastra su opere edilizie abusive in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. È il frutto delle operazioni condotte, nei giorni scorsi, dal personale della Stazione di Tortolì del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale. Entrambi i fatti, nel territorio comunale di Tortolì, coinvolgono residenti ogliastrini.



Il primo sequestro ha riguardato area di circa mille metri quadri dove è posizionata una roulotte, senza targa e poggiata su blocchi di cemento. Il mezzo è dotato di energia elettrica, grazie ad un pannello fotovoltaico, e servito da acqua del Consorzio di bonifica. Vicino al veicolo, è stata realizzata una pavimentazione di circa 25metri quadri con mattonelle di grandi dimensioni, anche se prive di malta cementizia. Inoltre, il lotto è idotato di un impianto doccia e di un lavandino.



Gli stessi reati sono stati contestati ai due comproprietari del lotto oggetto del secondo sequestro. Si tratta di un fabbricato, di circa 70metri quadri e di recente costruzione, composto da cinque vani ed una veranda interamente piastrellata sorretta da pilastri in legno. Resta alta l’attenzione della Forestale nel perseguire l'abusivismo costiero in un territorio che già negli Anni Sessanta, al netto di pochi chilometri del litorale ogliastrino, era stato dichiarato di notevole interesse pubblico dalla normativa paesaggistica nazionale antecedente al Codice Urbani. La possibilità di intervenire con l’esecuzione di sequestri preventivi anche sulle opere abusive ultimate rappresenta un elemento di forte deterrenza al fenomeno dell’abusivismo edilizio nelle aree a valenza paesistico-ambientale. TORTOLI' - Due sequestri preventivi in Ogliastra su opere edilizie abusive in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. È il frutto delle operazioni condotte, nei giorni scorsi, dal personale della Stazione di Tortolì del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale. Entrambi i fatti, nel territorio comunale di Tortolì, coinvolgono residenti ogliastrini.Il primo sequestro ha riguardato area di circa mille metri quadri dove è posizionata una roulotte, senza targa e poggiata su blocchi di cemento. Il mezzo è dotato di energia elettrica, grazie ad un pannello fotovoltaico, e servito da acqua del Consorzio di bonifica. Vicino al veicolo, è stata realizzata una pavimentazione di circa 25metri quadri con mattonelle di grandi dimensioni, anche se prive di malta cementizia. Inoltre, il lotto è idotato di un impianto doccia e di un lavandino.Gli stessi reati sono stati contestati ai due comproprietari del lotto oggetto del secondo sequestro. Si tratta di un fabbricato, di circa 70metri quadri e di recente costruzione, composto da cinque vani ed una veranda interamente piastrellata sorretta da pilastri in legno. Resta alta l’attenzione della Forestale nel perseguire l'abusivismo costiero in un territorio che già negli Anni Sessanta, al netto di pochi chilometri del litorale ogliastrino, era stato dichiarato di notevole interesse pubblico dalla normativa paesaggistica nazionale antecedente al Codice Urbani. La possibilità di intervenire con l’esecuzione di sequestri preventivi anche sulle opere abusive ultimate rappresenta un elemento di forte deterrenza al fenomeno dell’abusivismo edilizio nelle aree a valenza paesistico-ambientale.