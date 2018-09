Condividi | Red 15:08 Proseguendo le quotidiane attività di controllo dei litorali, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari hanno effettuato ulteriori interventi per contrastare della contraffazione e dell’abusivismo commerciale. Sequestrati oltre 400 articoli Merce contraffatta: sequestri sul litorale



PULA – Proseguendo le quotidiane attività di controllo dei litorali, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari hanno effettuato ulteriori interventi per contrastare della contraffazione e dell’abusivismo commerciale. Sul litorale di Pula, in località Tuerredda, i finanzieri hanno individuato un'argentina ed una spagnola che, proponendosi come indossatrici di abiti-pareo, erano intente a vendere i loro prodotti alla numerosa clientela presente sulla spiaggia.



L’intervento dei militari ha consentito di appurare che le due venditrici erano sprovviste di partita Iva e della necessaria autorizzazione al commercio nelle aree demaniali, circostanze che hanno condotto al sequestro dei quarantacinque abiti in loro possesso ed all’irrogazione di una sanzione amministrativa di 1.032euro. Nella stessa operazione, i finanzieri hanno individuato anche tre extracomunitari che effettuavano commercio ambulante, i quali, seppur tutti titolari di partita Iva, non possedevano la concessione per esercitare la vendita sui litorali. Anche per loro, è scattata la medesima sanzione amministrativa comminata alle due venditrici.



Sempre sulla costa occidentale, ma nel territorio comunale di Domus de Maria, località Chia, le Fiamme gialle hanno sequestrato cinquantadue accessori moda (cappellini, ziani, borselli e cinture) nei confronti di un extracomunitario privo di partita iva e sanzionato amministrativamente per mancanza di licenza per la vendita sull’arenile. Stesso provvedimento sanzionatorio è stato assunto nei confronti di un altro extracomunitario, anch’egli titoloare di partita Iva, ma privo della concessione per la vendita in spiaggia. Altre attività di perlustrazione delle zone vicine hanno consentito di individuare e sequestrare, abbandonati in un involucro tra i cespugli, sette borselli recanti marchi contraffatti riportanti i segni distintivi di maisons di moda come “Louis Vuitton”, “Gucci” e “Burberry”.



Durante un controllo a Cagliari, i baschi verdi hanno trovato in un'autovettura cinquantadue tiralampo contraffatte, ricondicibili a noti brand di moda, come "Monlcer" e "Colmar". La successiva perquisizione nell'abitazione del conducente dell'auto (un 33enne extracomunitario) hanno consentito di trovare altri 86 articoli finemente contraffatti, tra borse, portafogli, calzature ed occhiali, riportanti marchi come "Prada", "Gucci", "Armani", "Liu Jo" e "Trussardi", nonche' 179 cd musicali privi del marchio Siae. I 317 prodotti sono stati sequestrati e l'uomo è stato denunciato alla locale Autorità giudiziaria.