Festival dell´outdoor a Santa Maria la Palma

ALGHERO In programma oggi (sabato), alle 17.30, a Santa Maria la Palma, il Festival dell'outdoor e della letteratura ambientale, organizzato dall'Associazione Iolaos e dall'Associazione culturale Impegno rurale. Previsti sport, giochi e divertimenti outdoor.



Il programma delle attività prevede, dalle 17, la possibilità di fare treeclimbing, slackline, crate staking ed altro ancora. Alle 20, verrà presentato "I veleni della collina" (ed. Pellicano Sardegna), il romanzo di Paolo Mura. La manifestazione è prganizzata in collaborazione con il Comitato territoriale Uisp di Sassari.