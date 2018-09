Condividi | M.P. 14:48 Per Voci d´europa il Coro Polifonico Turritano, diretto dal maestro Laura Lambroni, si esibirà domani, domenica 2 settembre, alle ore 19 nella Butterfly House di Olmedo Coro Polifonico Turritano alla Butterfly di Olmedo



PORTO TORRES - Nell'ambito degli eventi collaterali della XXXV edizione del Festival Internazionale di musiche polifoniche “Voci d’Europa” (dal 25 Agosto al 23 Settembre 2018) il Coro Polifonico Turritano, diretto dal maestro Laura Lambroni, si esibirà domani, domenica 2 settembre, alle ore 19 nella Butterfly House di Olmedo (SS). L’evento rientra nella serie di iniziative di promozione culturale e di eventi collaterali che proseguiranno per tutto il mese di Settembre.



Non solo i concerti previsti, come di consueto, dunque, nei luoghi simbolo di “Voci d’Europa” a Porto Torres (la Basilica di San Gavino e l’Antiquarium Turritano), ma tanti eventi collaterali da non perdere. Dopo Castelsardo (ricordiamo il concerto dell’ensemble vocale KOR, lo scorso lunedì 27 Agosto) e Olmedo (in programma domani, domenica 2 Settembre, alla Butterfly House di Olmedo) seguiranno Sassari, Mamoiada, Santa Maria Coghinas, Borutta. Previste anche quest’anno esibizioni riservate all’accoglienza dei cori ospiti negli aeroporti di Alghero e di Olbia.



