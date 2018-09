Condividi | Red 8:29 Questa sera, secondo appuntamento con i maestri della classica internazionale. Sono attesi sul palco dell’auditorium del Conservatorio di Cagliari Cristian Marcia, Michel Moragues ed il Quatour Van Kuijc Proseguono Le notti musicali



CAGLIARI - Secondo appuntamento con i concerti dei grandi maestri mondiali della classica domani, domenica 2 settembre, per il festival Le notti musicali, inserito nella 18esima Accademia internazionale di musica di Cagliari. Alle 21, nell’auditorium del conservatorio “G.P.da Palestrina”, salirà sul palco uno dei più travolgenti e talentuosi ensemble degli ultimi tempi: il Quatour Van Kuijc (composto da Nicolas Van Kuijk e Sylvain Favre-Bulle al violino, Emmanuel François alla viola e François Robin al violoncello). La formazione, di cui il prestigioso quotidiano britannico The Guardian ha scritto “Stile, energia e un senso di rischio. Questi quattro giovani francesi hanno fatto sorridere la musica” suonerà il Divertimento Kv136 in Re magg. che Wolfang Amadeus Mozart scrisse appena 16enne. La prima parte del concerto proseguirà ancora nel segno di Mozart, con il Quartetto K285 in re magg. per flauto e trio d’archi, che vederà ancora sul palco il Quatour Van Kuijc con il famoso flautista francese Michel Moragues, super solista dell'Orchestra nazionale di Francia.



Nella seconda parte della serata, è atteso sul palco il chitarrista, e direttore artistico dell’Accademia Cristian Marcia che, insieme al Quatour Van Kujic, proporrà musiche per chitarra ed archi di Antonio Vivaldi, Malcom Arnold, Mario Castelnuovo Tedesco e Lugi Boccherini. Una chiusura di serata in bellezza in attesa del prossimo concerto della rassegna, in programma lunedì 3 settembre. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti (al costo di 10euro), ci si può rivolgere al Box office, in Viale Regina Margherita, telefonando al numero 070/657428, o inviando una e-mail all'indirizzo web info@boxofficesardegna.it.



Le notti musicali non si esauriscono con i concerti dei grandi maestri: questa sera, nel giardino d’inverno del T Hotel, proseguono i concerti di “Venti di note”, appuntamenti con i virtuosi dell’Accademia, che si esibiscono in un contesto informale. L’Accademia di musica di Cagliari è organizzata dall’associazione Sardegna in musica ed è realizzata con il contributo della Regione autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari. Conta sulla co-produzione con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”.



Nella foto (di Loriga): Cristian Marcia Commenti CAGLIARI - Secondo appuntamento con i concerti dei grandi maestri mondiali della classica domani, domenica 2 settembre, per il festival Le notti musicali, inserito nella 18esima Accademia internazionale di musica di Cagliari. Alle 21, nell’auditorium del conservatorio “G.P.da Palestrina”, salirà sul palco uno dei più travolgenti e talentuosi ensemble degli ultimi tempi: il Quatour Van Kuijc (composto da Nicolas Van Kuijk e Sylvain Favre-Bulle al violino, Emmanuel François alla viola e François Robin al violoncello). La formazione, di cui il prestigioso quotidiano britannico The Guardian ha scritto “Stile, energia e un senso di rischio. Questi quattro giovani francesi hanno fatto sorridere la musica” suonerà il Divertimento Kv136 in Re magg. che Wolfang Amadeus Mozart scrisse appena 16enne. La prima parte del concerto proseguirà ancora nel segno di Mozart, con il Quartetto K285 in re magg. per flauto e trio d’archi, che vederà ancora sul palco il Quatour Van Kuijc con il famoso flautista francese Michel Moragues, super solista dell'Orchestra nazionale di Francia.Nella seconda parte della serata, è atteso sul palco il chitarrista, e direttore artistico dell’Accademia Cristian Marcia che, insieme al Quatour Van Kujic, proporrà musiche per chitarra ed archi di Antonio Vivaldi, Malcom Arnold, Mario Castelnuovo Tedesco e Lugi Boccherini. Una chiusura di serata in bellezza in attesa del prossimo concerto della rassegna, in programma lunedì 3 settembre. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti (al costo di 10euro), ci si può rivolgere al Box office, in Viale Regina Margherita, telefonando al numero 070/657428, o inviando una e-mail all'indirizzo web info@boxofficesardegna.it.Le notti musicali non si esauriscono con i concerti dei grandi maestri: questa sera, nel giardino d’inverno del T Hotel, proseguono i concerti di “Venti di note”, appuntamenti con i virtuosi dell’Accademia, che si esibiscono in un contesto informale. L’Accademia di musica di Cagliari è organizzata dall’associazione Sardegna in musica ed è realizzata con il contributo della Regione autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari. Conta sulla co-produzione con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”.Nella foto (di Loriga): Cristian Marcia