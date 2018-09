Condividi | Red 18:01 E´ di un morto ed un ferito grave il bilancio dello scontro frontale tra due auto avvenuto questo pomeriggio lungo la Strada statale 197, all´altezza del chilometro20,300 Incidente a Sanluri: muore 50enne



SANLURI - E' di un morto ed un ferito grave il bilancio dello scontro frontale tra due auto avvenuto questo pomeriggio lungo la Strada statale 197, all'altezza del chilometro20,300, vicino a Sanluri. La vittima è un 50enne deceduto sul colpo, mentre una ragazza è stata trasportata con codice rosso all'ospedale di San Gavino Monreale.



Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere della sua autovettura la ragazza, subito affidata al personale medico del 118. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto anche la Polizia Stradale, che sta effettuando i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell'incidente. Il traffico veicolare nella zona ha subito ovvi rallentamenti.



