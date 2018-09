Condividi | Red 16:21 Da una prima ricostruzione, il bimbo di sette anni stava giocando con gli amichetti nella piscina di un hotel di Orosei quando, per cause ancora da accertare, il suo corpo è stato visto risalire in superficie ed è stato subito soccorso Bambino muore annegato in piscina



I presenti lo hanno subito portato fuori dall'acqua e hanno chiamato i soccorsi. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che per oltre un'ora hanno provato inutilmente di rianimare il bambino. Chiamati dai genitori e dai responsabili dell'hotel, i Carabinieri sono giunti sul posto avviando gli accertamenti del caso, raccogliendo le testimonianze e cercando di ricostruire la vicenda. OROSEI – Attorno alle 12 di oggi (domenica), un bambino di sette anni, residente in Ogliastra, è morto annegato mentre giocava nella piscina di un hotel ad Orosei. Da una prima ricostruzione, il bimbo stava giocando con gli amichetti quando, per cause ancora da accertare, il suo corpo è stato visto risalire in superficie ed è stato subito soccorso.I presenti lo hanno subito portato fuori dall'acqua e hanno chiamato i soccorsi. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che per oltre un'ora hanno provato inutilmente di rianimare il bambino. Chiamati dai genitori e dai responsabili dell'hotel, i Carabinieri sono giunti sul posto avviando gli accertamenti del caso, raccogliendo le testimonianze e cercando di ricostruire la vicenda.