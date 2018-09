Condividi | Red 18:24 Oltre 3mila spettatori per l´unca tappa sarda del Tour 2018 del cantautore romano. Durante la serata, a fare visita all’artista, si è vista anche un’altra voce nota nel panorama nazionale: Irene Grandi. Stasera, si prosegue con la Paolo Nonnis big band Sant´Antioco: successo per Francesco De Gregori



SANT'ANTIOCO - Un successo annunciato. L’Arena Fenicia incorona Francesco De Gregori principe del Sulcis. È uno spettacolo di colori, musica e pubblico quello andato in scena ieri (sabato) a Sant’Antioco nel secondo appuntamento del festival che sta accendendo i riflettori sulla città sempre più centro culturale di tutto il Sulcis. Oltre 3mila persone hanno assistito e partecipato allo spettacolo portato in scena dall’artista tanto amato dal grande pubblico. Il cantautore romano, nell’unica tappa sarda del suo “Tour 2018” ha scaldato i fan accorsi a Sant’Antioco per il festival, che dopo il concerto di Ermal Meta sta portando in città migliaia di visitatori da tutta la Sardegna e non solo. De Gregori, accompagnato sul palco da Guido Guglielminetti al contrabbasso, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pianoforte, ha proposto una scaletta d’eccezione per il folto pubblico. Durante la serata, a fare visita all’artista, si è vista anche un’altra voce nota nel panorama nazionale: Irene Grandi. Poi via al concerto, con l’apertura della serata all’insegna di “Numeri da scaricare” e “Caterina”, per proseguire con i grandi classici del ricco repertorio di De Gregori. Ma durante lo spettacolo, spazio anche alle ultime uscite, a brani inediti e canzoni mai passate alla radio o, ancora, brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni.



“Sant’Antioco continua a essere sempre più il centro dell’attività culturale di tutto il Sulcis - dichiara il sindaco Ignazio Locci - puntiamo a fare del festival, che sta riscuotendo un grande successo frutto del duro lavoro di tutta la comunità antiochense, un punto di riferimento di tutto il territorio per lo spettacolo e la grande musica. L’Arena Fenicia si inserisce anche come attrattore in un contesto più generale di sviluppo di tutto il nostro territorio”. Ma il grande spettacolo dell’Arena Fenicia festival a Sant’Antioco proseguirà questa sera, nella location di Piazza Italia, con il concerto della “Paolo Nonnis orchestra”. Il grande batterista, che rappresenta uno dei fiori all’occhiello della scena jazz italiana ed uno dei pochi esempi di orchestre swing del Paese, guiderà la sua Big band in un evento totalmente gratuito. L’ensemble guidata da Nonnis annovera quindici elementi con sezione ritmica e fiati e sarà accompagnata anche dalla cantante Francesca Corrias per un omaggio alle regine del jazz.



A chiudere in bellezza l'edizione 2018 dell’Arena Fenicia festival sarà sabato 8 settembre, alle 21 (costo del biglietto 15euro più prevendita) il talentoso rapper Gemitaiz. La data antiochense è inserita nel “Paradise lost live tour” dell’artista napoletano, durante il quale il rapper presenta il nuovo disco di inediti intitolato: “Davide” (Tanta roba label/Universal music Italia). Entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi ed in quella dei vinili più venduti della settimana (certificazioni diffuse venerdì 28 aprile da Fimi/Gfk Italia), l’album di Gemitaiz sta riscuotendo grande successo, come lo stesso rapper pronto a scaldare l’Arena Fenicia ed i suoi tanti fan sardi.



