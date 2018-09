Condividi | Red 16:38 Per spegnere le fiamme, che hanno interessato circa 2ettari di pascolo cespugliato, macchia mediterranea e canneto, a terra sono intervenute le squadre del Corpo forestale della Stazione di Siniscola, di Forestas e dei locali Vigili del fuoco Spento rogo a Siniscola



SINISCOLA – Ieri pomeriggio (sabato), il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha inviato un elicottero della flotta regionale per domare un rogo a Siniscola. Per spegnere le fiamme, che hanno interessato circa 2ettari di pascolo cespugliato, macchia mediterranea e canneto, a terra sono intervenute le squadre del Corpo forestale della Stazione di Siniscola, di Forestas e dei locali Vigili del fuoco.