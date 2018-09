Condividi | Red 20:03 Le fiamme hanno interessato mezzo ettaro di macchia mediterranea a Elini Perda Rubia, rapidamente arginate anche grazie all´entrata in azione delle squadre a terra della Forestale della base di San Cosimo, dell´agenzia Forestas e dei Vigili del fuoco di Lanusei Incendio domato a Lanusei



LANUSEI - Un rogo divampato a fine serata (domenica) a Lanusei è stato subito affrontato con un mezzo aereo dal Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi. Le fiamme hanno interessato mezzo ettaro di macchia mediterranea a Elini Perda Rubia, rapidamente arginate anche grazie all'entrata in azione delle squadre a terra della Forestale della base di San Cosimo, dell'agenzia Forestas e dei Vigili del fuoco di Lanusei.