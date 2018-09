Condividi | Red 21:05 E´ appena iniziato allo stadio Atleti azzurri d´Italia il match tra gli orobici padroni di casa ed i rossoblu isolani, valido per la terza giornata del campionato di serie A CalcioLive: Atalanta-Cagliari 0-0 al 33'



CAGLIARI - E' appena iniziato allo stadio Atleti azzurri d'Italia il match tra Atalanta e Cagliari, valido per la terza giornata del campionato di serie A. Arbitra il signor Fabio Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Villa. Il Quarto uomo sarà Serra, mentre al Var ci sono La Penna e Tegoni.



PRIMO TEMPO. Freuler ci prova al 4', ma la mira è alta. Quattro minuti dopo, batti e ribatti in area rossoblu, ma Padoin libera. Al 9', Rigoni impegna Cragno direttamente dalla bandierina. Al quarto d'ora, ci prova Pavoletti, ma il suo mancino non impensierisce Berisha. Tre minuti dopo, Rigoni tenta il colpo a giro, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 20', tiro di Castro dalla distanza, ma palla lontanissima dai pali. Sette minuti dopo, sottoporta e liberissimo, Sau tenta un improbabile appoggio in mezzo per Ionita, piuttosto che cercare la via della rete.



ATALANTA-CAGLIARI 0-0:

ATALANTA: Berisha, Masiello, Djimsiti, Mancini, Adnan, Freuler, De Ronn, Hateboer, Pasalic, Zapata, Rigoni. Allenatore Giampiero Gasperini. (A disp. Gollini, Rossi, Gosens, Castagne, Bettella, Gomez, Pessina, Valzania, Reca, Tumminello, Barrow).

CAGLIARI: Cragno, Srna, Romagna, Klavan, Padoin, Castro, Bradaric, Barella, Ionita, Pavoletti, Sau. Allenatore Rolando Maran. (A disp. Rafael, Aresti, Daga, Lykogiannis, Andreolli, Pisacane, Pajac, Dessena, Cigarini, Faragò, Diego Farias, Cerri).

ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli.



Nella foto: l'allenatore del Cagliari Rolando Maran Commenti CAGLIARI - E' appena iniziato allo stadio Atleti azzurri d'Italia il match tra Atalanta e Cagliari, valido per la terza giornata del campionato di serie A. Arbitra il signor Fabio Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Villa. Il Quarto uomo sarà Serra, mentre al Var ci sono La Penna e Tegoni.Freuler ci prova al 4', ma la mira è alta. Quattro minuti dopo, batti e ribatti in area rossoblu, ma Padoin libera. Al 9', Rigoni impegna Cragno direttamente dalla bandierina. Al quarto d'ora, ci prova Pavoletti, ma il suo mancino non impensierisce Berisha. Tre minuti dopo, Rigoni tenta il colpo a giro, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 20', tiro di Castro dalla distanza, ma palla lontanissima dai pali. Sette minuti dopo, sottoporta e liberissimo, Sau tenta un improbabile appoggio in mezzo per Ionita, piuttosto che cercare la via della rete.ATALANTA: Berisha, Masiello, Djimsiti, Mancini, Adnan, Freuler, De Ronn, Hateboer, Pasalic, Zapata, Rigoni. Allenatore Giampiero Gasperini. (A disp. Gollini, Rossi, Gosens, Castagne, Bettella, Gomez, Pessina, Valzania, Reca, Tumminello, Barrow).CAGLIARI: Cragno, Srna, Romagna, Klavan, Padoin, Castro, Bradaric, Barella, Ionita, Pavoletti, Sau. Allenatore Rolando Maran. (A disp. Rafael, Aresti, Daga, Lykogiannis, Andreolli, Pisacane, Pajac, Dessena, Cigarini, Faragò, Diego Farias, Cerri).ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli.Nella foto: l'allenatore del Cagliari Rolando Maran