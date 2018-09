Condividi | Red 10:02 Le Notti delle sirene proseguono con l´ultimo imperdibile appuntamento per la stagione estiva 2018. Venerdì 7 settembre, la coop. ExplorAlghero propone un appuntamento in cui i partecipanti verranno accompagnati alla scoperta di un curioso abitante del mare: la berta Sere d´estate al parco con le sirene



ALGHERO - Le Notti delle sirene proseguono con l'ultimo imperdibile appuntamento per la stagione estiva 2018. Venerdì 7 settembre, la coop. ExplorAlghero propone un appuntamento in cui i partecipanti verranno accompagnati alla scoperta di un curioso abitante del mare: la berta.



Da sempre protagonista della leggenda degli antichi, questo uccello torna sulla terra solo per un breve periodo dell'anno e si può sentire cantare soltanto quando è calato il buio completo nelle notti senza luna. È un canto struggente simile a un lamento, c'è chi afferma che siano le anime dei compagni di Diomede (l'eroe omerico prediletto da Atena), condannate a vagare in cerca del loro condottiero scomparso in battaglia, altri le accostano alle sirene di Ulisse che con il loro canto “periglioso”, attiravano i marinai che rischiavano al buio di andare a sbattere sugli scogli.



L'escursione di livello E (escursionistico) avrà una durata di circa quattro ore, compresa la pausa per l'ascolto delle berte, affronterà un breve tratto in salita di circa 400metri con pendenza del 25percento su fondo roccioso. L'escursione prevede un numero massimo di trenta partecipanti.



Il ritrovo all'ingresso dell'area di Punta Giglio, davanti all'Embarcadero, è in programma alle 19, mentre si partirà per l'escursione mezz'ora dopo, la fine prevista è per le 23, con il rientro al parcheggio dell'Area protetta. Gli organizzatori consigliano di portare con se acqua, scarponcini leggeri o scarpe da ginnastica, eventuale pila frontale o torcia, vestiario appropriato al cambiamento d'orario. Per chi fosse interessato, è necessaria la prenotazione. Il costo è di 15euro a persona, 10euro per i ragazzi di età compresa tra i sei ed i dodici anni (sotto i sei anni è gratuito). Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare ai numeri 331/3400862 o 079/942111 (dalle 9 alle 19), oppure inviare una e-mail all'indirizzo web info@exploralghero.it.