Viaggi e turismo, Alghero al top

ALGHERO - "Guida Viaggi", la testata professionale dal 1972 al servizio del turismo; "Adv Training", il portale dedicato al mondo turistico specializzato con gli agenti di viaggio; "Il Sole 24 Ore", sulla rubrica Viaggi 24, tra le più autorevoli in circolazione. E' il "bottino", niente male, conquistato negli ultimi giorni dalla città di Alghero che, giocando d'anticipo, conquista le pagine delle maggiori testate giornalistiche del settore turistico.



E' il frutto di una programmazione finalmente di lungo respiro, che guarda con anticipo le stagioni dell'anno e si presenta alla stampa specializzata con calendari di eventi e manifestazioni che ripercorrono tutti i mesi dell'anno. E i riscontri, in termini soprattutto di visibilità, sono decisamente confortanti.



Ad impreziosire la destinazione Alghero, ormai punto di riferimento della stampa specializzata da diversi mesi, la rete tra città di cultura sviluppata con Bologna e Pesaro, che include anche Milano e Fabriano nel segno dell'Unesco. Nei prossimi mesi, infatti, la Riviera del corallo potrà ripresentare la candidatura e conquistare nella Primavera del 2019 l'ambito riconoscimento di "città creativa", con l'inserimento nel network mondiale dell'Unesco.