Uniss: via ai test d´ingresso

SASSARI - Inizia domani, martedì 4 settembre, la serie di test a numero programmato nazionale. Si comincia con la prova di ammissione ai corsi dell'Università degli studi di Sassari di Medicina ed odontoiatria, che si terrà al PalaSerradimigni, in Piazzale Segni, alle 8.30. I posti in Medicina sono 120 (più quattro per cittadini non comunitari residenti all'estero); in Odontoiatria sono ventitre più due.



A seguire, mercoledì 5, si svolgerà il test di ingresso per Medicina veterinaria (in tutto quaranta posti più nove) e giovedì 6 sarà il turno dei candidati in Architettura (i posti sono sessanta più dieci). L'appuntamento per entrambi i test è nel complesso didattico di Viale Mancini, alle 8.30.



Si proseguirà mercoledì 12, di nuovo al PalaSerradimigni a partire dalle 8.30, con il test delle Professioni sanitarie: sono disponibili 145 posti più quattro in Infermieristica, quindici più due in Ostetricia, trenta più due in fisioterapia e ventotto più due in Tecniche di laboratorio biomedico. Tutti i test (preparati dal Cineca per il Miur) saranno costituiti da sessanta quesiti con cinque opzioni di risposta, da svolgere in 100'. I candidati dovranno presentarsi con un valido documento d'identità provvisto di fotografia.



Intanto, è stato anche pubblicato l'atteso bando per il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche. Le iscrizioni scadono alle 12 di venerdì 28 settembre. La prova di ammissione si terrà venerdì 26 ottobre, alle 8.30 (la sede sarà resa nota attraverso il sito internet dell'Uniss. I posti disponibili sono cinquanta.