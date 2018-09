Condividi | Red 14:36 La Guardi di finanza di Olbia e l´Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari hanno scoperto due lavoratori in nero. Sospensione dell´attività per l´esercente asiatico Lavoro nero: cinese irregolare



OLBIA - Intervento delle Fiamme gialle del Comando provinciale e dell’Ispettorato del lavoro di Sassari nella lotta al lavoro nero. I militari del Gruppo di Olbia, con il personale dell'Ispettorato, al termine di una specifica attività informativa condotta anche con lo sviluppo di segnalazioni pervenute, hanno eseguito un accesso nei confronti di un commerciante cinese operante nel settore dell’abbigliamento.



Nel corso delle operazioni sono stati identificati tre lavoratori dipendenti, due dei quali sono risultati privi di copertura assicurativa e di regolare assunzione. Il titolare dell'attività non ha esibito alcuna documentazione in grado di comprovare la regolarità delle posizioni lavorative delle due dipendenti “in nero” (un'italiana ed una romena).



Nei confronti del titolare dell’esercizio è scattata la segnalazione per l’avvio della procedura di sospensione dell’attività imprenditoriale, visto che la maggior parte della forza lavoro è risultata “in nero”. Le sanzioni amministrative saranno irrogate al termine degli accertamenti di rito, che saranno eseguiti direttamente dall’Ispettorato Territoriale del lavoro di Sassari. OLBIA - Intervento delle Fiamme gialle del Comando provinciale e dell’Ispettorato del lavoro di Sassari nella lotta al lavoro nero. I militari del Gruppo di Olbia, con il personale dell'Ispettorato, al termine di una specifica attività informativa condotta anche con lo sviluppo di segnalazioni pervenute, hanno eseguito un accesso nei confronti di un commerciante cinese operante nel settore dell’abbigliamento.Nel corso delle operazioni sono stati identificati tre lavoratori dipendenti, due dei quali sono risultati privi di copertura assicurativa e di regolare assunzione. Il titolare dell'attività non ha esibito alcuna documentazione in grado di comprovare la regolarità delle posizioni lavorative delle due dipendenti “in nero” (un'italiana ed una romena).Nei confronti del titolare dell’esercizio è scattata la segnalazione per l’avvio della procedura di sospensione dell’attività imprenditoriale, visto che la maggior parte della forza lavoro è risultata “in nero”. Le sanzioni amministrative saranno irrogate al termine degli accertamenti di rito, che saranno eseguiti direttamente dall’Ispettorato Territoriale del lavoro di Sassari.