Mimmo Pirisi 15:42 L'opinione di Mimmo Pirisi Piani di Fertilia e centro storico: altro passo avanti



Altro passo avanti rispetto al percorso tracciato dal Pd riguardo l’azione dell’Amministrazione Bruno. La Commissione Urbanistica ha discusso, in vista dell’imminente approdo in Consiglio comunale, dell’importante “Adozione del Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione di Alghero e Fertilia”. Un atto molto rilevante che dal 2006 doveva ancora ad essere adeguato al Ppr.



Questo permetterà di attuarsi diverse situazione positive e nello specifico di sviluppare il centro storico e di tutelarlo allo stesso modo. Alcune esempi sono il miglioramento dei profili delle vie razionalizzando le altezze, inoltre la dove è migliorativa è prevista più volumetria. Favorirà finanziamenti volti alla riqualificazione e regole certe per tutti. Per quanto riguarda la borgata giuliana, darà importanti risposte anche a Fertilia dove finisce la speculazione sui beni del Ministero posti in vendita e non passati alla Regione. Metterà anche ordine e limite alle costruzioni lungo la costa che continuano ad essere attuate.



D’altra parte, occorre ricordare che con emendamenti in Aula sarà possibile migliorarlo. Un passaggio atteso da decenni che permetterà di attuare interventi non solo e non di manutenzione, ma anche, come elencato, di tipo diverso e più rilevante. Anche in questo caso non posso che evidenziare l’impegno dell’assessore Balzani e della commissione urbanistica che sta riuscendo, passo dopo passo, a concretizzare quanto definito nell’accordo utile alla città.



* capogruppo del Partito democratico di Alghero