Il liceo Paglietti ospita l´educatore Braina

PORTO TORRES - Il noto educatore Lorenzo Braina sarà ospite mercoledì 5 settembre alle 18 presso l’Auditorium del liceo scientifico di Porto Torres per presentare il suo ultimo libro “Dato al mondo”. L’iniziativa organizzata dalla libreria Koinè in collaborazione con l’Istituto di istruzione superiore “Mario Paglietti” ha l’obiettivo di spiegare la visione dell’autore sulla cura educativa.



Un figlio pone precise domande agli adulti chiamati alla sua educazione. Che tu sia una madre o un padre, un insegnante o qualunque altro educatore, queste domande non cambiano. «Sono domande alle quali rispondiamo, quotidianamente e nel tempo e sono queste risposte a raccontare che educatori siamo – spiega Braina – e intorno a queste domande e alle storie di adulti impegnati nelle risposte, si costruisce l’educazione».



Lorenzo Braina è il fondatore e direttore scientifico del Centro Crea. Fermamente convinto che la società possa essere cambiata attraverso l'educazione e certo che ci sia un unico modo per fare bene le cose, e cioè insieme, ha dato vita a Crea il Centro per la creatività educativa. Negli anni intorno a questo Centro si sono aggregati e sono cresciuti insieme a lui professionisti il cui lavoro viene oggi riconosciuto a livello nazionale.