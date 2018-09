Condividi | M.P. 19:12 E’ entrata in porto questa mattina intorno alle 10 prima di ripartire subito dopo per Livorno. La Pascal Rota ammiraglia della compagnia Corsica Sardinia Ferries ha concluso il suo viaggio di prova Porto Torres-Livorno in programma da qualche mese Corsica Ferries: test positivo Porto Torres-Livorno



*foto di Angelo Dedola PORTO TORRES - E’ entrata in porto questa mattina intorno alle 10 prima di ripartire subito dopo per Livorno. La Pascal Rota ammiraglia della compagnia Corsica Sardinia Ferries ha concluso il suo viaggio di prova Porto Torres-Livorno in programma da qualche mese. Una esigenza temporanea per affrontare il problema della congestione della linea che parte da Golfo Aranci.Un primo test positivo che ha visto lo sbarco di quasi 600 passeggeri saliti a bordo della nave da Tolone e da Ajaccio (solo 37) accogliendo nel porto turritano 1120 passeggeri e circa 400 auto prima di dirigersi verso Livorno. «Quello di attivare la linea Livorno- Porto Torres non è un problema che dipende dalla nostra politica - dice la Port Authority - ma è una scelta di opportunità di tipo economico degli armatori che attivano le linee economicamente più convenienti».*foto di Angelo Dedola