In questo nuovo anno accademico 2018/19, non mancheranno gli eventi sportivi agonistici che sono già in programma per perseguire sempre l'obiettivo del maestro Gavino Piredda: promuovere lo sport per tutti Judo club Alghero, si riparte



ALGHERO - Pausa estiva finita per il Judo club Alghero, che di fatto non si è mai fermato, promuovendo lo sport e la passione anche in estate grazie alla struttura estiva creata da un team di specialisti. Il Campo estivo Judo club Alghero è stato operativo tutta l’estate per far giocare bambini e ragazzi all’insegna dello sport, della creatività e della disciplina.



Riparte la stagione judoistica del sodalizio algherese, che quest’anno è arrivata al traguardo della sua quarantesima stagione grazie al perpetuo successo che il maestro Gavino Piredda con i suoi collaboratori ha perseguito in questi quarant'anni di insegnamento. In questo nuovo anno accademico 2018/19, non mancheranno gli eventi sportivi agonistici che sono già in programma per perseguire sempre l’obiettivo del maestro Piredda: promuovere lo sport per tutti.



