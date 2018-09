video Condividi | S.O. 10:24 La città di Alghero si promuove a Bologna al Parco del cibo più grande del mondo. Stand dedicato per riscoprire le eccellenze del territorio anche nelle stagioni spalla. L´annuncio dell´assessore al Turismo, Gabriella Esposito Alghero all´Eataly World Bologna

«Grande promozione per la città»



ALGHERO - Non solo estate. Non solo mare. La città di Alghero rilancia la sua vocazione turistica oltre la stagione estiva e lo fa giocando d'anticipo e presentando un ricco programma di manifestazioni ed eventi lunghi un anno intero.



“Alghero tutto l’anno”, con questo slogan, che è anche uno degli asset su cui la Fondazione Alghero spinge il prodotto-Alghero oltre i confini nazionali. Così la città si promuove al Fico Eataly World, il parco dell’agroalimentare più grande al mondo.



A Bologna ci sarà uno stand dedicato alle peculiarità del territorio: l'enogastronomia, l'agroalimentare e le tradizioni più autentiche. L'annuncio di qualche giorno fa è proprio dell'assessore alla Cultura e Turismo, Gabriella Esposito, nel corso della conferenza stampa di presentazione del cartellone di Sant Miquel 2018 (con annessi gli eventi di ottobre e novembre) in attesa del Cap d'Any.



Nella foto: l'assessore Esposito (a sinistra) con Renata Fiamma, vicepresidente della Fondazione Alghero