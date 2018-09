Condividi | S.O. 11:00 Daejeon International Wine & Spirits Fair brillano le eccellenze della Cantina Santa Maria la Palma di Alghero. Riconoscimenti per il Vermentino di Sardegna DOC Aragosta 2017 e il Cannonau Riserva 2014 Aragosta e Cannonau, premi in Asia



ALGHERO - Ancora premin per la Cantina Santa Maria La Palma: i vini Vermentino di Sardegna DOC Aragosta 2017 e il Cannonau Riserva 2014 hanno ricevuto due prestigiosi riconoscimenti durante l’evento internazionale Daejeon International Wine & Spirits Fair, svoltosi dal 26 al 29 agosto a Daejeon, in Corea del Sud. Il Vermentino di Sardegna DOC Aragosta 2017, uno dei vini più rappresentativi della gastronomia sarda, ha ricevuto una preziosa medaglia d’oro.



Il Cannonau Riserva 2014, altro vino di punta dell’azienda, ha ottenuto la medaglia d’argento. I riconoscimenti sono stati assegnati da una giuria costituita da 140 tra sommelier ed esperti del mondo del vino, che hanno degustato e valutato oltre 3500 vini provenienti da tutto il mondo.



