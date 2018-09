Condividi | S.O. 12:54 Concorso per 89 funzionari amministrativi, online la piattaforma istituzionale per le domande da presentare entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del 1 Ottobre 2018 Aspal, concorso per 89 funzionari



CAGLIARI - Al via in Sardegna il concorso pubblico per titoli ed esami, per 89 funzionari amministrativi da inserire nel circuito Aspal. L’invio online della domanda debitamente compilata deve essere effettuato a partire dal 1 Settembre 2018 ed entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del 1 Ottobre 2018. Dopo la scadenza del termine di presentazione, si svolgerà la prima prova scritta, preceduta da un’eventuale prova preselettiva. Commenti CAGLIARI - Al via in Sardegna il concorso pubblico per titoli ed esami, per 89 funzionari amministrativi da inserire nel circuito Aspal. L’invio online della domanda debitamente compilata deve essere effettuato a partire dal 1 Settembre 2018 ed entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del 1 Ottobre 2018. Dopo la scadenza del termine di presentazione, si svolgerà la prima prova scritta, preceduta da un’eventuale prova preselettiva.