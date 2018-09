Condividi | Red 13:36 Un punto di riferimento per le problematiche burocratiche; un acceleratore e facilitatore dei rapporti tra Pubblica amministrazione ed imprese; una fonte di informazione circa lo stato della propria pratica; un primo punto di contatto nel caso delle imprese esterne che vogliono investire ad Alghero Sportello per l´impresa, una finestra sul territorio



ALGHERO - Un punto di riferimento per le problematiche burocratiche; un acceleratore e facilitatore dei rapporti tra Pubblica amministrazione ed imprese. Ed ancora, una fonte di informazione circa lo stato della propria pratica; un primo punto di contatto nel caso delle imprese esterne che vogliono investire ad Alghero.



Tutto questo è lo Sportello per l'impresa del Comune di Alghero, il risultato del lavoro di ascolto del territorio che è stato portato avanti dal 2017 nell’ambito dell’aggiornamento del Piano strategico della città e fa seguito ad una rilevazione mirata nella quale le imprese locali sono state interpellate sui maggiori problemi burocratici esistenti sul territorio. Lo sportello è un luogo fisico, ubicato in Via Michelangelo 9, cioè un ufficio a disposizione degli utenti due giorni a settimana (il martedì ed il giovedì, dalle 9 alle 13.30), ma soprattutto un punto di riferimento costante per le imprese, che potranno rivolgersi ad un team di professionisti dedicato per avere informazioni sulle proprie pratiche, verificare i tempi dei procedimenti, segnalare criticità maggiori e promuovere interventi di semplificazione.



Il progetto, promosso dal Comune di Alghero in collaborazione con Promo Pa Fondazione, affianca le aziende locali con l'organizzazione e la gestione di incontri di tutoraggio per progetti di investimento complessi, offrendo supporto nella ricerca di aree industriali ed artigianali per insediamenti produttivi, informazioni per la realizzazione di eventi e giornate informative, su opportunità di finanziamento e svolgendo il necessario coordinamento per interventi regionali sulla semplificazione. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale dell'ente nella sezione dedicata allo Sportello. Commenti ALGHERO - Un punto di riferimento per le problematiche burocratiche; un acceleratore e facilitatore dei rapporti tra Pubblica amministrazione ed imprese. Ed ancora, una fonte di informazione circa lo stato della propria pratica; un primo punto di contatto nel caso delle imprese esterne che vogliono investire ad Alghero.Tutto questo è lo Sportello per l'impresa del Comune di Alghero, il risultato del lavoro di ascolto del territorio che è stato portato avanti dal 2017 nell’ambito dell’aggiornamento del Piano strategico della città e fa seguito ad una rilevazione mirata nella quale le imprese locali sono state interpellate sui maggiori problemi burocratici esistenti sul territorio. Lo sportello è un luogo fisico, ubicato in Via Michelangelo 9, cioè un ufficio a disposizione degli utenti due giorni a settimana (il martedì ed il giovedì, dalle 9 alle 13.30), ma soprattutto un punto di riferimento costante per le imprese, che potranno rivolgersi ad un team di professionisti dedicato per avere informazioni sulle proprie pratiche, verificare i tempi dei procedimenti, segnalare criticità maggiori e promuovere interventi di semplificazione.Il progetto, promosso dal Comune di Alghero in collaborazione con Promo Pa Fondazione, affianca le aziende locali con l'organizzazione e la gestione di incontri di tutoraggio per progetti di investimento complessi, offrendo supporto nella ricerca di aree industriali ed artigianali per insediamenti produttivi, informazioni per la realizzazione di eventi e giornate informative, su opportunità di finanziamento e svolgendo il necessario coordinamento per interventi regionali sulla semplificazione. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale dell'ente nella sezione dedicata allo Sportello.