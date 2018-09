Condividi | Red 15:16 Le analisi dell’Assl confermano i risultati del 24 agosto delle analisi effettuate dai laboratori di Abbanoa: revoca delle ordinanze di limitazioni d´uso Acqua nuovamente potabile a Siniscola e Posada



SINISCOLA - L’acqua in distribuzione a Posada, Siniscola e frazioni è nuovamente potabile. Anche le analisi effettuate dall’Assl confermano i risultati del 24 agosto dei campionamenti dei laboratori di Abbanoa. L’Azienda sanitaria ha comunicato i risultati ai due Comuni, che ora potranno procedere con la revoca delle ordinanze di limitazioni d’uso.



All’origine dei problemi di non potabilità, all’inizio di agosto, c’era l’eccessiva torbidità nell’acqua distribuita dal Consorzio di bonifica della Sardegna centrale agli impianti di potabilizzazione di Abbanoa. Le abbondanti precipitazioni a ridosso di Ferragosto, fortunatamente, avevano fatto aumentare la porta di acqua di migliore qualità prodotta dalla Sorgente di Fruncu ‘e Oche: in questo modo i tecnici di Abbanoa avevano potuto eseguire le manovre in rete per consentire di utilizzare sempre meno l’acqua torbida del Consorzio.



