Condividi | Red 8:21 «La parola ai cittadini per osservazioni e suggerimenti», dichiara l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente, con delega alla Protezione civile, Donatella Spano, che rimanda alla piattaforma sul sito della Regione autonoma della Sardegna Su ParteciPa il piano di Protezione civile



CAGLIARI - È consultabile on-line, a disposizione di tutti i cittadini interessati a inviare osservazioni e proposte, lo schema di “Piano regionale di Protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi”. Dopo l'adozione preliminare da parte della Giunta regionale è stato messo a disposizione, per trenta giorni, sulla piattaforma Sardegna ParteciPa del sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna.



«Grazie alla discussione on-line viene favorito l’avvicinamento dei cittadini alla pianificazione della protezione civile, in particolare di chi durante gli eventi calamitosi si adopera per la salvaguardia della vita umana e animale, dell’integrità dei beni e degli insediamenti», sottolinea l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano. Lo schema, prima dell'adozione, era stato condiviso con le diverse componenti del Sistema regionale di Protezione civile. «Adesso diamo la parola alla nostra cittadinanza per tutti gli eventuali suggerimenti prima di adottare la versione definitiva», conclude la delegata dal presidente Francesco Pigliaru alla Protezione civile.



Il Piano regionale di Protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi è un articolato documento valido su tutta la Sardegna e che sostituisce le precedenti documentazioni. Il Piano chiarisce ancora meglio tutti gli aspetti organizzativi in emergenza, assicura lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione del rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi nella cornice del Servizio nazionale di Protezione civile.



Nella foto: l'assessore regionale Donatella Spano Commenti CAGLIARI - È consultabile on-line, a disposizione di tutti i cittadini interessati a inviare osservazioni e proposte, lo schema di “Piano regionale di Protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi”. Dopo l'adozione preliminare da parte della Giunta regionale è stato messo a disposizione, per trenta giorni, sulla piattaforma Sardegna ParteciPa del sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna.«Grazie alla discussione on-line viene favorito l’avvicinamento dei cittadini alla pianificazione della protezione civile, in particolare di chi durante gli eventi calamitosi si adopera per la salvaguardia della vita umana e animale, dell’integrità dei beni e degli insediamenti», sottolinea l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano. Lo schema, prima dell'adozione, era stato condiviso con le diverse componenti del Sistema regionale di Protezione civile. «Adesso diamo la parola alla nostra cittadinanza per tutti gli eventuali suggerimenti prima di adottare la versione definitiva», conclude la delegata dal presidente Francesco Pigliaru alla Protezione civile.Il Piano regionale di Protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi è un articolato documento valido su tutta la Sardegna e che sostituisce le precedenti documentazioni. Il Piano chiarisce ancora meglio tutti gli aspetti organizzativi in emergenza, assicura lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione del rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi nella cornice del Servizio nazionale di Protezione civile.Nella foto: l'assessore regionale Donatella Spano