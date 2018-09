Condividi | Red 18:16 Francesca Secci concede il bis nelle acque libere. La nuotatrice della SaSpo taglia per prima il traguardo anche in Piemonte e mette una grossa ipoteca sulla vittoria finale nel circuito italiano Nuoto: Secci trionfa sul Lago Maggiore



CAGLIARI - Francesca Secci concede il bis nelle acque libere. La nuotatrice della SaSpo taglia per prima il traguardo anche in Piemonte e mette una grossa ipoteca sulla vittoria finale nel circuito italiano. Sul tratto del Lago Maggiore compreso tra Angera ed Arona, si sono riversati numerosi appassionati (agonisti, non agonisti e bambini), che hanno voluto festeggiare la manifestazione, giunta alla 25esima edizione.



Sul fronte paralimpico, oltre all’atleta selargina, hanno dato la loro adesione le amiche avversarie Rosanna Brunetti e Chiara Vellucci. Ed in più, sulla sponda maschile, le attenzioni erano focalizzate su Federico Morlacchi, per due anni compagno di allenamenti di Francesca, reduce dagli Europei di Dublino, dove ha incamerato quattro medaglie d’oro. Con lui, anche un altro big della Finp, Roberto Pasquini. Eppure, il giorno prima la buona riuscita del ritrovo natatorio era in forse, causa la pioggia. Ma repentina è stata poi la comparsa del sole nel pomeriggio, che ha consentito di scaldare ulteriormente lo specchio d’acqua.



«Non c’era vento e questo mi ha permesso di cominciare molto bene; al contrario il ritorno verso Arona è stato più complicato – ammette Francesca Secci – perché col sole in faccia non riuscivo a trovare la rotta; e in più, a mezzo chilometro dall’arrivo ho accusato fatica, forse perché non abituata a competere sulle acque dolci. Ma quando mi sono accorta che diversi avversari non paralimpici si avvicinavano sempre di più, ho stretto i denti riuscendo a gestirmi nel migliore dei modi».



