Show fascista in chiesa, Sassari esterrefatta



SASSARI - «Quanto è accaduto a Sassari è inaccettabile e non possiamo rimanere indifferenti, né come rappresentanti delle istituzioni, né come semplici cittadini». Il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau interviene in merito a quanto è accaduto a Sassari sabato, al termine dei funerali di Giampiero Todini, celebrati nella chiesa di San Giuseppe



Il Fascismo è stato un periodo tristissimo della nostra storia dove le libertà più elementari erano vietate. È stato sconfitto definitivamente dalla lotta della Resistenza che ha consegnato l'Italia ai valori democratici di cui andiamo fieri e di cui non possiamo che esserne orgogliosi. Purtroppo – conclude Ganau - il clima che stiamo vivendo di grave intolleranza facilita questi rigurgiti. Un atto del genere non può passare sotto silenzio, è un reato contro la nostra Costituzione e non può che essere ignorato».



«Voglio esprimere la più netta condanna per quanto accaduto ieri pomeriggio nel sagrato della chiesa di San Giuseppe. Un'esibizione non solo disdicevole e perfino buffonesca, ma anche profondamente irrispettosa nei confronti del luogo sacro, della famiglia del defunto e dell'intera cittadinanza». Così il sindaco di Sassari, che prosegue: «Le dichiarate simpatie politiche del professor Todini, nominato anche cavaliere al merito della Repubblica e commendatore, non credo che possano giustificare lo spettacolo, pubblico, che è andato in scena ieri nel centro della nostra città. Una città che ha approvato un ordine del giorno sulla tutela e promozione dei valori della resistenza antifascista e dei principi della costituzione repubblicana».



Con il documento, promosso dall'Anpi e votato all'unanimità nel novembre 2017, il Comune ha voluto manifestare il suo impegno a escludere qualunque tipo di presenza o manifestazione sul territorio di Sassari di soggetti che si ispirano al fascismo e a garantire il rispetto della legalità, promuovendo direttamente azioni legali in caso di violazione delle leggi o di violazione dei divieti espressi dal Comune. «Nessun episodio che s'ispiri al Fascismo deve essere sottovalutato. In questo momento di crescente diffusione, a livello nazionale e internazionale, di ideologie nazionaliste, neofasciste e xenofobe, è necessario che le istituzioni prendano nette posizioni di condanna – ha concluso il primo cittadino - A Sassari non c'è spazio per revival di squadrismo e rigurgiti antidemocratici».



