Condividi | S.O. 20:53 Richard Branson, il magnate britannico proprietario del Virgin group, ha fatto preparare la sua maxi barca a vela "Roma" nella banchina dogana di Alghero da dove partirà verso nuovi impegni. Dati positivi per il traffico turistico ma non manca il "fuoco amico" contro la gestione dello scalo Mr Virgin in yacht ad Alghero



ALGHERO – Da diversi giorni, alcune maxi imbarcazioni hanno destato curiosità per i turisti e gli algheresi che passeggiano sulle banchine del porto. Tra queste, il maxi yacht a vela “Roma”, battente bandiera della Marina britannica. E' la lussuosa imbarcazione di Richard Branson, mister Virgin. Il magnate britannico è in Sardegna per seguire la “Virgin Strive challenge 2018”, maratona sportiva benefica organizzata da “Big change”, fondazione del 68enne imprenditore londinese, che vuole investire sui giovani apportando cambiamenti ai sistemi educativi sostenendone le idee.



Il percorso della maratona, che verrà affrontato in bicicletta, canoa e trekking, prevede quattro tappe nell'Isola: Pula-Sant'Antioco, Sant'Antioco-Guspini, Guspini-Fordongianus e Fordonagionus-Alghero. Dopo due giornate di canoa, gli atleti si sposteranno in Corsica per l’ultima tappa nelle isole, dove verranno percorsi 200chilometri, con 4500metri di dislivello, poi sbarcheranno in Francia e pedaleranno fino al Monte Bianco. E Richard Branson ripartirà proprio da Alghero.



Nel frattempo sul porto turistico della Riviera del corallo, sull'Amministrazione comunale e sul Consorzio capitanato dall'ex assessore Giancarlo Piras si scaglia l'ira del "fuoco amico" (c'è chi intravede ragioni elettorali dietro l'attacco di Forza Italia). Nonostante i dati positivi delle ultime tre stagioni, infatti, Camerada e Pirisi, sempre capitanati da Tedde, criticano pesantemente le presunte responsabilità dell'attuale sindaco nella mancata realizzazione del nuovo progetto di riqualificazione dello scalo portuale. Critiche, seppur strumentali, che però non possono che colpire in prima battuta lo stesso Consorzio e gli imprenditori. Il tutto, nonostante la fuga di Marinedì e la mancata presentazione del progetto in Regione.



