Arrivano ulteriori risorse per i Comuni costieri. «Sosteniamo i Comuni costieri per il proseguo della stagione balneare», ha dichiarato l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente Donatella Spano Salvamento a mare: altri 406mila euro



ALGHERO - «La stagione balneare continua e abbiamo deciso di destinare al salvamento a mare ulteriori 406mila euro di stanziamenti regionali, che si aggiungono agli oltre 800mila euro già assegnati. Siamo infatti consci delle difficoltà dei nostri Comuni e la Regione vuole contribuire ad affrontare le spese per i bagnini e assegnare in tempi veloci anche le anticipazioni». Lo ha annunciato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano.



Inizialmente, verranno assegnati 200mila euro tra le Amministrazioni comunali costiere. I restanti 206mila verranno attribuiti successivamente in sede di rendicontazione. Salgono così ad oltre 1,2milione di euro gli stanziamenti 2018 destinati al salvamento a mare ai cinquantasei Comuni costieri della Sardegna.



