Basket: Avellino si vendica della Dinamo

SASSARI - Dopo il ko di domenica nella finale del Trofeo Air Italy, la Scandone Avellino ripaga della stessa moneta il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, battendolo per 82-78 a Padru e conquistando la seconda edizione del Trofeo Valle del Lerno. Questa sera (mercoledì), i sassaresi si presenteranno ufficialmente a sponsor e autorità nella tradizionale cornice delle Tenute Sella&Mosca, ad Alghero, mentre giovedì l’appuntamento è in Piazza Santa Caterina, a Sassari, per il primo abbraccio con i tifosi. Poi, nel fine settimana, si tornerà sul parquet del PalAltogusto: in agenda c'è il settimo Torneo internazionale Geovillage.



Coach Esposito schiera in quintetto Spissu, Petteway, Gentile, Thomas e Polonara, coach Vucinic risponde con Green, Nichols, Costello, Sykes e Cole. Formazioni contratte in avvio, a rompere il ghiaccio è Petteway, replicano gli irpini con Costello e l’ex Dinamo Caleb Green. I lupi si portano avanti con Nichols e Sykes, la tripla di Cole sigla il primo allungo biancoverde. Ma il Banco si riporta in partita con Thomas e Bamforth. La tripla a fil di sirena di Polonara chiude il primo quarto sul 17-17. Avvio di seconda frazione punto a punto, la Dinamo però accelera con l’energia e l’atletismo dei lunghi biancoblu. Le schiacciate di Diop e Polonara scavano il primo gap (29-23). Costello e Sykes provano ad accorciare, ma gli uomini di coach Esposito ricacciano indietro il tentativo di avvicinamento di Avellino. La bomba di Spissu manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 44-35.



Al rientro dall’intervallo lungo, Green prova a condurre la rimonta della Scandone, ma Gentile e Cooley gli chiudono la strada. Avellino trova un break di 7punti, che riporta i lupi a -5. Thomas blocca l’emorragia dalla lunetta. Al 30’, il tabellone dice 60-55. Nei primi 2' dell’ultima frazione, gli irpini ristabiliscono la parità, il canestro di Sykes vale il 60-60. Gli uomini di Vucinic mettono la testa avanti con il 2+1 di Nichols. Sul cronometro ci sono 6’30” da giocare. Avellino scappa via con Cole, Green e Sykes e scrive +11. Reazione isolana con un parziale di 5-0 firmata dalla coppia Thomas- Petteway. Botta e risposta dall’arco, Petteway porta a spasso Costello in uno contro uno e con canestro and one riporta i suoi a -1 con 50” da giocare. A punire il Banco è l’ex Green dall’arco: Sykes chiude il match ed il canestro di Cooley fissa il punteggio finale sul 78-82.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-SCANDONE AVELLINO 78-82:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 7, Re, Bamforth 9, Petteway 19, Devecchi 2, Magro 2, Gentile 8, Thomas 10, Polonara 7, Diop 6, Cooley 8. Coach Vincenzo Esposito.

SCANDONE AVELLINO: Green 24, De Meo, Nichols 6, Costello 14, Sabatino, Campogrande, D’Ercole, Sykes 20, Cole 13, Spizzichini 5. Coach Nenad Vucinic.

ARBITRI: Marco Rudellat, Marcello Calea e Alberto Morassutti.

