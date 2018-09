Condividi | Red 8:44 Grosso buco sull'asfalto ad Alghero, sul posto Vigili del fuoco e Polizia locale. Da martedì sera il traffico è deviato all´altezza dell´incrocio con via Galileo Galilei Voragine in via Degli Orti: strada chiusa



ALGHERO - Da martedì sera la parte alta di via Degli Orti, all'incrocio con via Galileo Galilei, è stata chiusa al traffico. Al centro della sede stradale, infatti, si è aperta una voragine di media grandezza che rende impossibile il normale flusso automobilistico. La carreggiata resterà inagibile fino al ripristino degli strati sottostanti il manto d'asfalto. Sul posto sono intervenuti i Vigli del fuoco e gli agenti della Polizia stradale. Dalle primissime ore della mattina odierna, opera al lavoro per individuare la rottura. E' probabile che il cedimento sia dovuto ad una grossa perdita idrica che ha determinato il cedimento dell'asfalto.



