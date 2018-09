Condividi | M.P. 10:44 La XXXV edizione del Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa”, prosegue questo venerdì 7 settembre con The Gemma Singers. Ecco il programma Note di polifonia ad Alghero e Porto Torres



PORTO TORRES - La XXXV edizione del Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa”, prosegue questo venerdì 7 settembre con The Gemma Singers. Appuntamento alle 13.15 all’aeroporto di Alghero dove, nella Main Hall si svolgerà il concerto di questa formazione corale proveniente da Budapest, Ungheria. L’esibizione è riservata all’accoglienza del coro ospite, ai passeggeri in arrivo e partenza, agli accompagnatori e a chiunque vorrà raggiungere l’aeroporto per godere dell’esibizione, ad ingresso libero.



In serata, sempre venerdì 7 alle 21, sarà Porto Torres ad ospitare il concerto dei Gemma Singers. L’ensemble ungherese si esibirà in uno dei luoghi simbolo del Festival, la Basilica di San Gavino, dove a dare il benvenuto in musica sarà il Coro Polifonico Turritano, diretto dal maestro Laura Lambroni.



Il Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa”, nasce nel 1979 per celebrare i venti anni di attività del Coro Polifonico Turritano diretto dal maestro Laura Lambroni, organizzatore dell'evento, presidente Maria Maddalena Simile. PORTO TORRES - La XXXV edizione del Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa”, prosegue questo venerdì 7 settembre con The Gemma Singers. Appuntamento alle 13.15 all’aeroporto di Alghero dove, nella Main Hall si svolgerà il concerto di questa formazione corale proveniente da Budapest, Ungheria. L’esibizione è riservata all’accoglienza del coro ospite, ai passeggeri in arrivo e partenza, agli accompagnatori e a chiunque vorrà raggiungere l’aeroporto per godere dell’esibizione, ad ingresso libero.In serata, sempre venerdì 7 alle 21, sarà Porto Torres ad ospitare il concerto dei Gemma Singers. L’ensemble ungherese si esibirà in uno dei luoghi simbolo del Festival, la Basilica di San Gavino, dove a dare il benvenuto in musica sarà il Coro Polifonico Turritano, diretto dal maestro Laura Lambroni.Il Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa”, nasce nel 1979 per celebrare i venti anni di attività del Coro Polifonico Turritano diretto dal maestro Laura Lambroni, organizzatore dell'evento, presidente Maria Maddalena Simile.