video Condividi | P.P. 12:20 Vandali in azione nella notte nel piazzale del Quarter in largo San Francesco ad Alghero. Sfondate le vetrate e manomessi gli impianti antincendio e videosorveglianza. Le immagini Teppisti al Quarter: vetri sfondati



ALGHERO - Notti folli al Quarter di Largo San Francesco ad Alghero, sede della Fondazione, degli uffici comunali dei Servizi Sociali e Plus. Prese di mira dall'opera dei vandali le vetrate di due atelier inutilizzati. Sfondati i vetri e manomessi gli impianti antincendio e video-sorveglianza. Il luogo, buio e sicuro la notte per i più sbandati, è infatti dotato di telecamere a circuito chiuso ma le stesse sono state abilmente vandalizzate. Informate le forze dell'ordine. Commenti ALGHERO - Notti folli al Quarter di Largo San Francesco ad Alghero, sede della Fondazione, degli uffici comunali dei Servizi Sociali e. Prese di mira dall'opera dei vandali le vetrate di due atelier inutilizzati. Sfondati i vetri e manomessi gli impianti antincendio e video-sorveglianza. Il luogo, buio e sicuro la notte per i più sbandati, è infatti dotato di telecamere a circuito chiuso ma le stesse sono state abilmente vandalizzate. Informate le forze dell'ordine. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv