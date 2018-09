Condividi | Red 14:08 Sanzioni e sequestri da parte degli uomini della Capitaneria di porto di Olbia di attrezzi da pesca a Punta Nera di Osalla, nel territorio comunale di Dorgali, e di sabbia prelevata nei litorali sardi Guardia costiera: sequestri nel litorale isolano



OLBIA – Domenica mattina, gli uomini della Capitaneria di porto–Guardia costiera di Olbia hanno recuperato e posto sotto sequestro 41 nasse rinvenute nella zona di mare antistante Punta Nera di Osalla, nel territorio comunale di Dorgali. Attrezzi da pesca che risultavano irregolarmente segnalati e sprovvisti di qualsiasi etichetta identificativa, che permettesse di risalire al proprietario, costituendo un notevole pericolo per la sicurezza della navigazione in una zona altamente frequentata dai diportisti, vista la vicinanza del porto di Cala Gonone.



Il personale a bordo della motovedetta Cp273 ha provveduto al recupero delle nasse, al rilascio in mare del pescato ancora vivo ed al sequestro degli attrezzi, dandone immediata comunicazione alla competente Autorità giudiziaria. Prosegue nel frattempo l’intensa attività di controllo all’imbarco nel porto di Olbia: nel corso del fine settimana, l’attività congiunta degli addetti alla security e del personale della Capitaneria di Porto di Olbia ha permesso di individuare sei turisti (cinque italiani ed un tedesco), che si apprestavano a rientrare nella penisola con circa 15chilogrammi tra sabbia, sassi e conchiglie sottratte dai litorali di diverse spiagge sarde (Teulada, Santa Teresa di Gallura, Orosei, Argentiera, Valledoria e Baia Sardinia).



