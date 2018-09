Condividi | Red 15:18 Venerdì e sabato, la squadra Giovanissimi della compagine algherese sarà impegnata nella prima edizione del Memorial Roberto Dore, torneo valido come qualificazioni al torneo nazionale “Premier cup Nike” Calcio giovanile: Catalunya-Mercede vola a Nuoro



ALGHERO – Venerdì 7 e sabato 8 settembre, la squadra Giovanissimi del Catalunya-Mercede Alghero sarà impegnata a Nuoro, nella prima edizione dell’importantissimo torneo di calcio giovanile intitolato al giovane “Roberto Dore”, che deciderà le qualificazioni sarde per il torneo nazionale “Premier cup Nike”. I ragazzi di mister Mariano Ibba saranno chiamati da subito a difendere i colori della propria società e quelli di Alghero nel prestigioso torneo, che vede partecipare le migliori squadre di categoria sarde.



Una prova di tutto rispetto, in vista dell'inizio dell'imminente Campionato regionale Giovanissimi, che quest'anno vedrà la squadra algherese impegnata a sostenere numerose e lunghe trasferte in tutta l'Isola. Nello stesso fine settimana, le compagini Allievi ed Esordienti del Catalunya-Mercede saranno impegnate nell'altrettanto prestigioso torneo "Città di Sassari". Anche per i ragazzi allenati da Giovanni Nieddu ed Antonio Catogno (Allievi) ed Ivan Pintus (esordienti) un ottimo test per verificare lo stato di forma dei ragazzi che sono al lavoro dal 20 agosto.