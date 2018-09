Condividi | Red 20:01 Trenta medici autorizzati e destinati a Lanusei, alcuni in arrivo già da metà settembre e rinforzi al Pronto soccorso da lunedì 1 ottobre. Lo hanno confermato l´assessore regionale della Sanità ed il direttore generale dell´Ats ai sindaci del territorio, riuniti questa mattina nella Conferenza socio-sanitaria Ogliastra: Arru e Moirano incontrano i sindaci



LANUSEI - Trenta medici autorizzati e destinati a Lanusei, alcuni in arrivo già da metà settembre e rinforzi al Pronto soccorso da lunedì 1 ottobre. Lo hanno confermato l'assessore regionale della Sanità Luigi Arru ed il direttore generale dell'Ats Fulvio Moirano ai sindaci del territorio, riuniti questa mattina nella Conferenza socio-sanitaria.



«Lanusei non è la cenerentola della sanità sarda – ha detto Arru rispondendo alle preoccupazioni espresse dal sindaco di Lanusei Davide Burchi a nome della Conferenza - In un quadro generale di profonde riforme, ci sono dei ritardi, ma stiamo procedendo con 1200 stabilizzazioni e assunzioni, colmando ritardi in tantissimi settori, dall'elisoccorso all’acquisto di nuove autoambulanze alle gare per gli acquisti. Abbiamo preso impegni con questo territorio e li stiamo mantenendo, come per l'emodinamica, che sarà attiva in collaborazione con l'hub di Nuoro. Senza dimenticare, che insieme al Consiglio regionale abbiamo salvaguardato le specificità ogliastrine, nonostante l'ospedale sia fuori da tutti i parametri nazionali».



Moirano, affiancato dal direttore della Assl Andrea Marras, ha chiarito di aver autorizzato da maggio le assunzioni di personale a Lanusei: «per alcune figure, come gli anestesisti, c'è un problema di reclutamento che è nazionale, ma stiamo scorrendo le graduatorie e cercando di coprire i posti vacanti. Abbiamo fatto partire il concorso per la Medicina d'urgenza e a breve chiuderemo le procedure, la settimana prossima ci saranno le nomine dei direttori di presidio vacanti, tra i quali quello dell'ospedale di Lanusei». Per il Pronto soccorso, ha detto ancora il dg, è stato autorizzato il reclutamento di dodici medici, si stanno verificando le graduatorie regionali per radiologi e le procedure per l'emodinamica sono in dirittura d' arrivo.



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti LANUSEI - Trenta medici autorizzati e destinati a Lanusei, alcuni in arrivo già da metà settembre e rinforzi al Pronto soccorso da lunedì 1 ottobre. Lo hanno confermato l'assessore regionale della Sanità Luigi Arru ed il direttore generale dell'Ats Fulvio Moirano ai sindaci del territorio, riuniti questa mattina nella Conferenza socio-sanitaria.«Lanusei non è la cenerentola della sanità sarda – ha detto Arru rispondendo alle preoccupazioni espresse dal sindaco di Lanusei Davide Burchi a nome della Conferenza - In un quadro generale di profonde riforme, ci sono dei ritardi, ma stiamo procedendo con 1200 stabilizzazioni e assunzioni, colmando ritardi in tantissimi settori, dall'elisoccorso all’acquisto di nuove autoambulanze alle gare per gli acquisti. Abbiamo preso impegni con questo territorio e li stiamo mantenendo, come per l'emodinamica, che sarà attiva in collaborazione con l'hub di Nuoro. Senza dimenticare, che insieme al Consiglio regionale abbiamo salvaguardato le specificità ogliastrine, nonostante l'ospedale sia fuori da tutti i parametri nazionali».Moirano, affiancato dal direttore della Assl Andrea Marras, ha chiarito di aver autorizzato da maggio le assunzioni di personale a Lanusei: «per alcune figure, come gli anestesisti, c'è un problema di reclutamento che è nazionale, ma stiamo scorrendo le graduatorie e cercando di coprire i posti vacanti. Abbiamo fatto partire il concorso per la Medicina d'urgenza e a breve chiuderemo le procedure, la settimana prossima ci saranno le nomine dei direttori di presidio vacanti, tra i quali quello dell'ospedale di Lanusei». Per il Pronto soccorso, ha detto ancora il dg, è stato autorizzato il reclutamento di dodici medici, si stanno verificando le graduatorie regionali per radiologi e le procedure per l'emodinamica sono in dirittura d' arrivo.Nella foto: un momento dell'incontro