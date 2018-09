Condividi | Red 18:26 Questa mattina, il complesso didattico di Giurisprudenza dell´Università degli studi di Sassari, in Viale Mancini, ha ospitato i candidati per il test di accesso al corso magistrale a ciclo unico. Avevano presentato domanda in 270 per quaranta posti (più nove per studenti non comunitari residenti all´estero) Test d´ingresso Uniss: in 224 per Medicina veterinaria



SASSARI – Questa mattina (mercoledì), il complesso didattico di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Sassari, in Viale Mancini, ha ospitato 224 candidati per il test di accesso al corso magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria dell'Uniss. Avevano presentato domanda in 270 per quaranta posti (più nove per studenti non comunitari residenti all'estero).



Il test è iniziato alle 11, come nel resto d'Italia (dato che anche questa prova, come quella di Medicina ed odontoiatria, aveva carattere nazionale) e si è svolto regolarmente. I candidati hanno avuto a disposizione 100' per rispondere a sessanta quesiti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica, con cinque opzioni di risposta.



Mercoledì 19 settembre, il Cineca, per conto del Miur, pubblicherà sull'area riservata del sito internet UniversItaly il punteggio ottenuto dai candidati, mentre per la graduatoria nazionale bisognerà aspettare martedì 2 ottobre. I test non sono ancora finiti: domani, giovedì 6 settembre, alle 8.30, sempre negli spazi di Viale Mancini, sono convocati gli iscritti alla prova di accesso al corso di laurea in Scienze dell'Architettura e del progetto. I candidati dovranno avere con se un documento valido d'identità provvisto di fotografia.



Mercoledì 12 settembre, sempre alle 8.30, si tornerà al PalaSerradimigni per il test delle Professioni sanitarie. A seguire, si terranno le prove di accesso ai corsi a numero programmato locale. Per consultare i bandi e l'offerta formativa dell'Università di Sassari, si può andare sul sito internet dell'Uniss. Commenti SASSARI – Questa mattina (mercoledì), il complesso didattico di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Sassari, in Viale Mancini, ha ospitato 224 candidati per il test di accesso al corso magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria dell'Uniss. Avevano presentato domanda in 270 per quaranta posti (più nove per studenti non comunitari residenti all'estero).Il test è iniziato alle 11, come nel resto d'Italia (dato che anche questa prova, come quella di Medicina ed odontoiatria, aveva carattere nazionale) e si è svolto regolarmente. I candidati hanno avuto a disposizione 100' per rispondere a sessanta quesiti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica, con cinque opzioni di risposta.Mercoledì 19 settembre, il Cineca, per conto del Miur, pubblicherà sull'area riservata del sito internet UniversItaly il punteggio ottenuto dai candidati, mentre per la graduatoria nazionale bisognerà aspettare martedì 2 ottobre. I test non sono ancora finiti: domani, giovedì 6 settembre, alle 8.30, sempre negli spazi di Viale Mancini, sono convocati gli iscritti alla prova di accesso al corso di laurea in Scienze dell'Architettura e del progetto. I candidati dovranno avere con se un documento valido d'identità provvisto di fotografia.Mercoledì 12 settembre, sempre alle 8.30, si tornerà al PalaSerradimigni per il test delle Professioni sanitarie. A seguire, si terranno le prove di accesso ai corsi a numero programmato locale. Per consultare i bandi e l'offerta formativa dell'Università di Sassari, si può andare sul sito internet dell'Uniss.