Clean sea life: l´Asinara per un mare pulito

PORTO TORRES - Si chiama "Tutti insieme per un mare pulito", è lo slogan del progetto Clean Sea Life, un progetto Life finanziato dalla Comunità europea che vede capofila il Parco nazionale dell'Asinara, e partner come Legambiente, Conisma, Cetacea, Medshark e MPNetwork. L'obbiettivo è una straordinaria campagna di sensibilizzazione, prevenzione e pulizia di coste e fondali per la riduzione dei rifiuti marini che unisce subacquei, pescatori, operatori balneari e turistici, ragazzi e tutti i cittadini nella difesa del mare.



Per parlare l'associazione ha incontrato artisti e persone da tempo impegnate nella promozione di questo messaggio ambientale, più efficace se più visibile. Tra questi il Coro di Neoneli, che da anni porta in giro per il mondo la cultura musicale più autentica della Sardegna: il canto a tenores. E con loro, quasi in un connubio impossibile, Elio delle le Storie Tese anch'esso impegnato nella protezione dell'ambiente con la sua inedita canzone circolare "Compostabile" che invita al riciclo e a comportamenti in difesa dell'ambiente.



Se ne parlerà durante il concerto Neonelio il 7 settembre alle ore 20 nello scenario di Cala Reale sull'isola dell'Asinara. Da una parte genialità e surrealismo di Elio delle Storie Tese, dall'altra la tradizione più pura dei Tenores di Neoneli, piccolo centro della Sardegna: due mondi diversi che proprio nella diversità trovano valori comuni. Per informazioni 333 1784757 e sui siti di Escursì e box office 070.657428.