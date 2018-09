Condividi | Red 9:00 Mercoledì sera, le Tenute Sella&Mosca di Alghero hanno ospitato la presentazione ufficiale a sponsor ed autorità del Banco di Sardegna Sassari in vista della stagione agonistica sportiva 2018/2019 La Dinamo brinda ad Alghero



ALGHERO – Ieri sera (mercoledì), nel parco delle Tenute Sella&Mosca, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari 2018/19 è stata presentata a sponsor ed autorità. Ad accompagnare nella prima uscita ufficiale i ragazzi di coach Vincenzo Esposito Francesca Rossi, attrice e modella sassarese anche nella passata stagione madrina dell’evento, e Mino Taveri, storico volto del giornalismo sportivo. A fare gli onori di casa Antonio Posadinu, responsabile relazioni esterne Sella& Mosca, tradizionale location degli eventi biancoblu.



Ad aprire il saluto alle autorità Gianfranco Ganau, presidente del Consiglio regionale. In rappresentanza del Comune di Sassari interviene Alba Canu, assessore allo sport. Presente anche il presidente Lba Egidio Bianchi, cha ha fatto il suo personale in bocca al lupo al club per l’imminente stagione. Quindi, il saluto di Bruno Perra, presidente Fip Sardegna. Sul palco sulle rive del laghetto, gli sponsor che hanno sposato il progetto Dinamo abbracciando una vera e propria filosofia. Presenti in platea anche tutte le piccole e medie realtà che accompagnano la Dinamo in questo cammino, nel segno dell’eccellenza e dell’ambizione.



È il momento di presentare la squadra che sarà protagonista in questa intensa stagione tra campionato Lba e Fiba Europe cup. Sul palco viene chiamato l’amministratore delegato Renato Nicolai: «Ho sempre ammirato tanto questa società dall’esterno e oggi sono sinceramente orgoglioso di farne parte. Vesto un ruolo in parte nuovo: quando mi ha chiamato il presidente Sardara mi ha chiesto di fare l’allenatore della squadra (non quella che va sul parquet) composta da tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Sono orgoglioso di essere l’allenatore di questa squadra e sono pronto a rimboccarmi le maniche perché la società cresca sempre di più. Sassari è visto come un esempio nel panorama cestistico non solo per i risultati sportivi del recente passato ma soprattutto per l’organizzazione societaria: questo è quello in cui voglio dare il mio massimo contributo e mettere in campo la mia esperienza».



New entry anche il team manager Luca Rossini, arrivato a Sassari dopo l’esperienza come alla Cagliari Dinamo academy. Spazio allo staff tecnico: primo a salire sul palco accolto da un grande applauso è coach Vincenzo Esposito, al debutto sulla panchina sassarese in questa stagione. Con lui gli assistant coach Edoardo Casalone e Giorgio Gerosa, il preparatore fisico Matteo Boccolini. Parola ai giocatori, con l’ingresso del capitano Jack Devecchi, di Ousmane Diop, Terran Petteway e Daniele Magro. Poi il giovane talento Marco Antonio Re, prodotto del settore giovanile biancoblu ed aggregato per la prima volta in prima squadra. È quindi il turno di Achille Polonara, Scott Bamforth, Marco Spissu, Jaime Smith, Jack Cooley, Rashawn Thomas e Stefano Gentile. Unico assente giustificato l’ala statunitense Dyshawn Pierre, impegnato con la nazionale canadese.



In chiusura, il saluto del presidente Stefano Sardara: «Ringrazio come sempre di cuore gli sponsor, le Istituzioni, i tifosi e tutti coloro che lavorano senza sosta dietro le quinte. Gli sponsor sono davvero qualcosa di più, queste realtà condividono il percorso con noi dando il massimo, in un cammino continuo di incontro e scambio molto proficuo, che permette a tutti di uscire dalla comfort zone e migliorarsi. Oggi, Dinamo è il frutto del connubio tra una società sportiva e un’azienda, ed è un sistema che funziona grazie a un progetto di valori e pratiche comuni”. Sul nuovo gruppo: “Sono rimasto colpito dall’approccio di Enzo con i suoi giocatori - ha spiegato il numero uno biancoblu - è un papà in tutte le sue accezioni positive e negative, e non è vero che il Diablo non c’è più: ho visto la sua tempra durante le partite. Credo che questo sarà l’imprinting di questo gruppo e ne sono felice».



Prima di brindare alla nuova stagione, foto di rito sul palco con tutta la squadra che ogni giorno lavora incessantemente dietro le quinte per la tradizionale foto di rito. A partire dallo staff dirigenziale con il vicepresidente Gian Mario Dettori (responsabile dei rapporti con la Fip, gestione delle pratiche legali e dirigente addetto agli arbitri), il presidente Fondazione Dinamo Tonino Tilocca, il direttore del Marketing Luigi Peruzzu, il responsabile delle strutture sportive Stefano Perrone, il dirigente responsabile ed il responsabile tecnico del Settore giovanile Giovanni Piras e Pietro Carlini, la responsabile del Minibasket Roberta La Mattina, il team manager Luca Rossini, Stefania Macciocu e Marsilio Balzano (Gestione dello sponsorizzazioni e degli eventi); Angela Recino, Valentina Sanna ed Eleonora Cherchi (Ufficio stampa, comunicazione e social), Andrea Fiori (Amministrazione), Donatella Accalai (Amministrazione e Gestione del personale), Tiziana Piga (Biglietteria), Barbara Satta (Travelling e grafica) ed Elisa Mazzoni (Store).



Spazio allo staff medico e fisioterapico riunito nel Medical Dinamo lab, con Andrea Manunta (ortopedico), Antonello Cuccuru (medico sportivo), Giuseppe Casu (medico di base), Giuseppe Fais (radiologo ed ecografista), Giommaria Ventura (odontoiatra), Gianni Moi (tecnico ortopedico) Francesco Dettori (cardiologo), Patrizia Piras (dermatologo), Robert Pisanu (posturologo), Luciana Manca (psicologo) ed i fisioterapisti Simone Unali, Andrea Giordo, Raffaele Cabizza e Francesco Parodo. Sardara ha omaggiato Francesca Rossi con una maglia da gioco della Dinamo personalizzata ed a Mino Taveri un pallone autografato dal roster 2018/19. Infine, si alzano i calici per brindare ad una nuova stagione, che si annuncia carica di sfide per tutto il popolo biancoblu.



Infine, si alzano i calici per brindare ad una nuova stagione, che si annuncia carica di sfide per tutto il popolo biancoblu.Nella foto: un momento della presentazione