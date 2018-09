Condividi | Red 13:21 Sabato sera, il comico romano porterà sul palcoscenico dell´Arena in fiera il suo spettacolo “Enricomincio da me unplugged”. Biglietti acquistabili on-line e nei punti vendita Vivaticket Teatro: Enrico Brignano a Cagliari



CAGLIARI - Appuntamento da non perdere con la comicità di Enrico Brignano, sabato 8 settembre, a Cagliari: l'attore romano farà tappa nel capoluogo sardo con il tour del suo spettacolo “Enricomincio da me unplugged”, scritto con Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D'Angelo, Massimiliano Giovanetti e Luciano Federico, in scena alle 21.30 sul palco dell'Arena in fiera. Superata la soglia dei cinquant'anni di età, e giunto ai trenta di carriera artistica, amato dal pubblico che lo premia affollando ogni spettacolo, Brignano, intraprende qui una sorta di viaggio nel tempo, analizzando ciò che è stato, ritrovando vecchie conoscenze, rinfrescando brani storici del suo repertorio, ripercorrendo idealmente strade diverse da quelle già battute, per il gusto di scoprire dove lo avrebbero condotto.



Tra nuove situazioni e pezzi forti della sua comicità, coadiuvato da strani personaggi dai mille volti, musiche accattivanti scritte da Andrea Perrozzi e Federico Capranica, scene che attraversano il tempo insieme alla storia che viene raccontata, Enrico Brignano ricomincia dal principio, come suggerisce giocosamente il titolo dello spettacolo, per darsi la chance di guardarsi dentro, ritrovarsi e rinnovarsi; per guardare al futuro e potersi dire “Enricomincio da me”. Lo spettacolo (che la sera prima sarà al PalaSerradimigni di Sassari, per l'organizzazione della cooperativa Le Ragazze terribili e di Insula events), viene presentato a Cagliari dalla cooperativa Vox Day, in seno all'Ati “Arcipelaghi” e come anteprima del 12esimo Karel music expo, il “festival delle culture resistenti” in programma ad ottobre.



I biglietti si possono acquistare on-line e nei punti vendita Vivaticket: al Box office di Cagliari, in Viale Regina Margherita 43 (telefono 070/657428); a Nuoro, da Mieleamaro, in Corso Garibaldi 60 (0784/231232); ad Olbia, da Sardinia magic travel in Via delle Terme 15 (0789/21329); a Sassari, alle Nuove messaggerie sarde in Piazza Castello 11 (079/230028). Previa prenotazione al numero 070/840345, prevendita anche nella sede della cooperativa Vox Day, a Selargius, in Via Gramsci 2c). Un posto in poltronissima costa 60euro, in poltrona 50 e nella seconda platea 40 (a tutti prezzi andranno sommati i diritti di prevendita). Grazie ad un'estensione della platea, ci sono ancora posti disponibili in tutti e tre i settori.



