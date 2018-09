Condividi | Red 18:26 L´assessore alla Pubblica istruzione Anna Lina Nicolli e l´Amministrazione comunale hanno annunciato l´apertura delle iscrizioni ai corsi serali per il conseguimento della licenza media ed alfabetizzazione per stranieri Licenza media: corso serale a Calangianus



CALANGIANUS - L'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Calangianus Anna Lina Nicolli e l'Amministrazione comunale hanno annunciato l'apertura delle iscrizioni ai corsi serali per il conseguimento della licenza media ed alfabetizzazione per stranieri. Le iscrizioni sono aperte anche ai cittadini dei Comuni limitrofi (come Tempio Pausania, Aggius, Luras, ecc).



La sede delle lezioni sarà l'Istituto comprensivo “Ines Giagheddu” di Calangianus e si svolgeranno durante l'anno scolastico 2018/19. I moduli per l'iscrizione sono scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Calangianus e su quello dell'Istituto Giagheddu. Le domande dovranno pervenire entro martedì 25 settembre all'Ufficio Protocollo del Comune, indirizzate all'Ufficio Istruzione, in Via Sant'Antonio 2.



«Siamo riusciti a ottenere questo corso molto utile – sottolinea Nicolli - non solo per i cittadini di Calangianus ma per tutti i paesi limitrofi. Siamo soddisfatti di questo importante risultato che c'eravamo posti già dallo scorso anno con il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Ines Giagheddu, ci attendiamo un numero congruo di iscrizioni per poter far partire ufficialmente le lezioni». Per ulteriori informazioni, si può contattare il responsabile dell'Ufficio Istruzione del Comune Pasqualino Tamponi telefonando ai numeri 079/6600235 o 079/6600235.