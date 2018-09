Condividi | Red 18:22 L´appuntamento, dal titolo "Il potenziale delle Città medie per lo sviluppo dell´Italia", è dedicato all´innovazione tecnologica ed è inserito all´interno del Download innovation festival, in programma a Bergamo sabato e domenica Road show Anci: Sassari a Bergamo



SASSARI – Sabato 8 settembre, il sindaco di Sassari Nicola Sanna, presidente della Consulta Città medie Anci, parteciperà alla tappa bergamasca del Road show delle Città medie Anci. L'appuntamento, dal titolo "Il potenziale delle Città medie per lo sviluppo dell'Italia", è dedicato all'innovazione tecnologica ed è inserito all'interno del Download innovation festival, in programma a Bergamo sabato 8 e domenica 9 settembre. Il Road show, che punta a far conoscere, valorizzare e promuovere lo sviluppo sostenibile e l'eccellenza dei territori, metterà a confronto le buone pratiche in atto nelle città medie. Parteciperanno, tra gli altri, il segretario generale Anci Veronica Nicotra ed il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.



