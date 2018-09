video Condividi | P.P. 15:26 Emergenza finita per gli anziani ad Alghero. La struttura comunale, con le sue partecipate e la cooperativa che gestisce l´ospitalità degli anziani, hanno dato una grande dimostrazione di efficienza. L´orgoglio del sindaco di Alghero e le parole di Gina Carta (Seriana 2000) Apre l´Ostello, lacrime di gioia



ALGHERO - Emergenza finita per i 74 anziani di Alghero, reduci dalla terribile esperienza dello sgombero di viale della Resistenza in seguito ai crolli di parte delle coperture. Tanti sorrisi, lacrime di gioia e un briciolo di sana nostalgia. Con questo spirito gli ospiti del Centro Residenziale Anziani hanno preso possesso da mercoledì sera del riqualificato ex Ostello di Fertilia, oggi assimilato alle residenze comunitarie diffuse, con cinque mini-comunità in altrettanti edifici, alle quali si aggiungono gli ampi spazi comuni, il ricevimento e l'immenso giardino.

Sarà questa la loro nuova residenza per i prossimi tre anni, in attesa che il Comune di Alghero porti a compimento la realizzazione del nuovo Cra, per il quale, in accordo con la Regione Sardegna e la Rete metropolitana del Nord Sardegna, sono stati stralciati 5 milioni di euro per la sua costruzione. Si è trattato di un vero e proprio tour de force quello realizzato dal Comune per rendere agibile nei tempi prestabiliti l'immobile e liberare il Convitto di via Tarragona, dove dai prossimi giorni arriveranno gli studenti dell'Alberghiero.

Per questo il Sindaco Mario Bruno ha voluto rivolgere un unico, immenso, «grazie». «Quello che è stato fatto è un po' un miracolo. Non smetto di ringraziare tutti - sottolinea - quei dipendenti che svolgono un servizio pubblico ed hanno dimostrato grande professionalità, senso di appartenenza, passione, amore per le persone. Li voglio ringraziare uno per uno. Hanno lavorato senza guardare orari, feste, ferie, famiglia». I lavori nella struttura di Fertilia proseguiranno per rendere ancor più confortevole gli alloggi: si passera alla cura minuziosa del verde e alla ristrutturazione degli esterni. Prevista anche la realizzazione di una passerella che metterà in comunicazione tutti gli alloggi.