Tragedia ad Alghero, corallaro disperso



ALGHERO - Si teme la tragedia ad Alghero, dove dalle 13 circa sono impegnate le squadre della Capitaneria di porto alla ricerca di un sub di 38 anni. Era atteso dal suo marinaio in barca che, non vedendolo riemergere, ha immediatamente allertato i soccorsi.



Ma le possibilità di ritrovare vivo il sub si affievoliscono ogni minuto di più. Considerando infatti la profondità a cui lavorano i corallari e le tappe di decompressione obbligata, il ritardo nella riemersione lascia poco spazio alla speranza.



Alle operazioni di ricerca partecipano il gruppo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Sassari e anche alcuni colleghi del pescatore. Si tratterebbe di un giovane molto conosciuto nell'ambiente.



