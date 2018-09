Condividi | M.P. 19:05 L’Aula magna dell’Istituto Nautico Paglietti ospita domani, venerdì 7 settembre alle ore 11.30, Giovanni De Sanctis, presidente della Fondazione Mo.So.S.- Nautico Paglietti: incontri formativi per Capitani



PORTO TORRES - L’Aula magna dell’Istituto Nautico Paglietti ospita domani, venerdì 7 settembre alle ore 11.30, Giovanni De Sanctis, presidente della Fondazione Mo.So.S.- Scuola Superiore di tecnologia per la mobilità sostenibile e per il mare - per presentare il corso di “Tecnico superiore della logistica che verrà attuato tramite bando pubblico di imminente pubblicazione. L’Istituto di istruzione superiore Mario Paglietti invita tutti gli allievi diplomati del corso Capitani e Logistica a partecipare all’iniziativa organizzata dalla dirigenza scolastica in collaborazione con la Fondazione Mo.So.S. PORTO TORRES - L’Aula magna dell’Istituto Nautico Paglietti ospita domani, venerdì 7 settembre alle ore 11.30, Giovanni De Sanctis, presidente della Fondazione Mo.So.S.- Scuola Superiore di tecnologia per la mobilità sostenibile e per il mare - per presentare il corso di “Tecnico superiore della logistica che verrà attuato tramite bando pubblico di imminente pubblicazione. L’Istituto di istruzione superiore Mario Paglietti invita tutti gli allievi diplomati del corso Capitani e Logistica a partecipare all’iniziativa organizzata dalla dirigenza scolastica in collaborazione con la Fondazione Mo.So.S.