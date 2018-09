Condividi | Red 10:43 Appuntamento in Largo San Francesco con sYnergiKa. Si tratta di una giovane associazione sportiva dilettantistica e culturale nata a Genova nel luglio 2014 E nello chapiteau di Piazza Sulis, il Circo Paniko porterà in scena la sua ultima creazione Week-end ad Alghero con la scuola di Circo



ALGHERO - Dopo l’avvio con il botto della scorsa settimana, tra il ritorno del CircoPaniko in Piazza Sulis, i corsi di tip tap di Tony tap dancer, le celebrazioni rossiniane, i laboratori di Tricirco e le performance in diversi punti della città vecchia, “Alghero si fa teatro” per il secondo week-end di fila. Da ieri sera (giovedì) e per tutto il lungo fine settimana, Largo San Francesco si trasforma in una grande palestra a cielo aperto. Grazie al Mamatita festival, della rassegna di teatro di strada e discipline circensi, organizzato da Spazio T, sbarcano per la prima volta in Sardegna quelli di sYnergiKa. Si tratta di una giovane associazione sportiva dilettantistica e culturale nata a Genova nel luglio 2014.



La sua istituzione è figlia del felice incontro di professionalità provenienti da diversi ambiti artistici, sportivi e ricreativi, ma soprattutto è il frutto di consolidati rapporti di amicizia e dalla comune passione di tutti per l’idea di creare un luogo di incontro e di crescita nella pratica delle discipline acrobatiche e circensi. Proprio quello che per tre giorni, sempre alle 17, succederà in Largo San Francesco, che ancora una volta diventerà l’epicentro di un grande spettacolo che Chiara Murru ha pensato ed organizzato fino al giorno del patrono di Alghero, Saint Miquel. I laboratori all’aperto in programma ad Alghero sono alla portata di chiunque, ma l’invito è rivolto soprattutto ai più giovani ed ai bambini. sYnergiKa collabora attivamente con le più importanti realtà di circo contemporaneo italiane ed europee e con enti pubblici e privati, promuovendo le discipline del circo come strumento educativo, mezzo d’espressione ed introspezione libera per il raggiungimento della salute psicofisica individuale. Per dirla con il loro moto, «sYnergiKa è il luogo dove la creatività prende forma!».



Insieme ai giovani e bravissimi artisti della scuola genovese, sarà ancora protagonista del Mamatita festival il CircoPaniko. Fino a sabato 15 settembre, lo chapiteau installato in Piazza Sulis continuerà ad ospitare la messinscena di “Panikommedia”, l’ultima creazione del CircoPaniko. Un grande ascensore ruba la scena all’interno del tendone da circo e trascina gli spettatori in una sorta di girone dantesco dedicato alle beghe condominiali. A metà tra teatro e circo, lo spettacolo conferma la versatilità, l’ecletticità e la bravura di uno degli ensamble di circo contemporaneo più longevi e popolari in Italia e non solo. Innamorati di Alghero, gli artisti con lo chapiteau giallo sono tornati per il secondo anno di fila, ospiti della kermesse ideata e realizzata da Spazio T, con la direzione artistica di Chiara Murru. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per lo spettacolo che va in scena tutti i giorni, alle 21.30, è possibile telefonare al numero 333/6298118. La prenotazione è d’obbligo e può essere effettuata solo tramite chiamata, dalle 10 alle 19. Commenti ALGHERO - Dopo l’avvio con il botto della scorsa settimana, tra il ritorno del CircoPaniko in Piazza Sulis, i corsi di tip tap di Tony tap dancer, le celebrazioni rossiniane, i laboratori di Tricirco e le performance in diversi punti della città vecchia, “Alghero si fa teatro” per il secondo week-end di fila. Da ieri sera (giovedì) e per tutto il lungo fine settimana, Largo San Francesco si trasforma in una grande palestra a cielo aperto. Grazie al Mamatita festival, della rassegna di teatro di strada e discipline circensi, organizzato da Spazio T, sbarcano per la prima volta in Sardegna quelli di sYnergiKa. Si tratta di una giovane associazione sportiva dilettantistica e culturale nata a Genova nel luglio 2014.La sua istituzione è figlia del felice incontro di professionalità provenienti da diversi ambiti artistici, sportivi e ricreativi, ma soprattutto è il frutto di consolidati rapporti di amicizia e dalla comune passione di tutti per l’idea di creare un luogo di incontro e di crescita nella pratica delle discipline acrobatiche e circensi. Proprio quello che per tre giorni, sempre alle 17, succederà in Largo San Francesco, che ancora una volta diventerà l’epicentro di un grande spettacolo che Chiara Murru ha pensato ed organizzato fino al giorno del patrono di Alghero, Saint Miquel. I laboratori all’aperto in programma ad Alghero sono alla portata di chiunque, ma l’invito è rivolto soprattutto ai più giovani ed ai bambini. sYnergiKa collabora attivamente con le più importanti realtà di circo contemporaneo italiane ed europee e con enti pubblici e privati, promuovendo le discipline del circo come strumento educativo, mezzo d’espressione ed introspezione libera per il raggiungimento della salute psicofisica individuale. Per dirla con il loro moto, «sYnergiKa è il luogo dove la creatività prende forma!».Insieme ai giovani e bravissimi artisti della scuola genovese, sarà ancora protagonista del Mamatita festival il CircoPaniko. Fino a sabato 15 settembre, lo chapiteau installato in Piazza Sulis continuerà ad ospitare la messinscena di “Panikommedia”, l’ultima creazione del CircoPaniko. Un grande ascensore ruba la scena all’interno del tendone da circo e trascina gli spettatori in una sorta di girone dantesco dedicato alle beghe condominiali. A metà tra teatro e circo, lo spettacolo conferma la versatilità, l’ecletticità e la bravura di uno degli ensamble di circo contemporaneo più longevi e popolari in Italia e non solo. Innamorati di Alghero, gli artisti con lo chapiteau giallo sono tornati per il secondo anno di fila, ospiti della kermesse ideata e realizzata da Spazio T, con la direzione artistica di Chiara Murru. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per lo spettacolo che va in scena tutti i giorni, alle 21.30, è possibile telefonare al numero 333/6298118. La prenotazione è d’obbligo e può essere effettuata solo tramite chiamata, dalle 10 alle 19.